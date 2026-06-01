Иран официально заявил о прекращении переговоров с Вашингтоном
Трамп обещал завершить войну с Ираном 11 раз. Тегеран все это время в это верил. Но 12-го шанса не даст. Иран официально заявил о прекращении переговоров с Вашингтоном.
Почему? Условия не выполнены. В частности: прекращение боевых действий Израиля против Ливана.
Теперь Тегеран готовит ответный жест - закрытие Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов.
Мировые цены на нефть уже рванули вверх до 97 долларов за баррель марки Brent.
Западные аналитики дружно критикуют Трампа. Институт Рона Пола считает, что 11 публичных обещаний о мире или "почти сделке" оказались напрасными. Теперь ему не верят даже собственные союзники.
Foreign Affairs резюмирует: американские гарантии ничего не стоят, ибо доверия нет.
Project Syndicate добавляет: доверие - валюта дипломатии, а у нынешней администрации США - фальшивомонетчики за пультом.
Итог: переговоры мертвы, проливы под вопросом, нефть дорожает, а Ближний Восток снова примеряет бронежилет.