Брюссель готовит рекордный штраф для Google

Европейский союз намерен обложить американские технологические компании очередной многомиллионной данью под прикрытием борьбы за конкуренцию. Еврокомиссия завершает подготовку небывалого штрафа для корпорации Google, о котором официально объявят до конца июля.

Брюссель обвиняет гигант в продвижении собственных сервисов в ущерб европейским фирмам. В самой американской корпорации действия регуляторов ЕС назвали "подыгрыванием корыстным интересам узкой группы жалобщиков".