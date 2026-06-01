Брюссель готовит рекордный штраф для Google
Автор:Редакция news.by
Европейский союз намерен обложить американские технологические компании очередной многомиллионной данью под прикрытием борьбы за конкуренцию. Еврокомиссия завершает подготовку небывалого штрафа для корпорации Google, о котором официально объявят до конца июля.
Брюссель обвиняет гигант в продвижении собственных сервисов в ущерб европейским фирмам. В самой американской корпорации действия регуляторов ЕС назвали "подыгрыванием корыстным интересам узкой группы жалобщиков".
В Google подчеркнули, что навязанные чиновниками ограничения уже привели к худшему обновлению поисковика в его истории, из-за чего жители Европы теперь вынуждены пользоваться второсортным цифровым продуктом.