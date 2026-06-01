Беларусь отмечает Международный день защиты детей: праздник охватил всю страну

1 июня в Беларуси отмечают один из самых искренних и трогательных праздников - Международный день защиты детей. Детство - это время ярких открытий, и в нашей стране делается все, чтобы каждый ребенок рос в безопасности, любви и заботе.

Праздничные марафоны и благотворительные акции охватили все регионы.

Праздник любви и заботы

Творческие мастер-классы, интерактивные площадки, живая музыка, спортивные и игровые локации - праздничные зоны развернулись во многих уголках страны. Одним из главных центров притяжения для сотен столичных семей 1 июня стал парк Горького.

Развитие талантов и защита прав юных граждан. Эти вопросы объединили более 300 учащихся со всей страны на диалоговой площадке в Национальном детском технопарке. Среди участников - отличники учебы, победители олимпиад и активисты. Особое внимание уделили ребятам, которые остались без попечения родителей, но нашли тепло и заботу в приемных семьях и домах семейного типа. Спикеры и молодежь обсудили широкий спектр тем: от реализации молодежных инициатив до выбора будущей профессии.

Наталия Павлюченко, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Для того чтобы вырастить такое интеллектуальное поколение, конечно, нужна очень четко выстроенная система. Первое - это система мотивации. И ребята сегодня очень хорошо видят свои перспективы. То есть, если ты будешь хорошо учиться в школе, показывать замечательные результаты, будешь активным и станешь участвовать в олимпиадном движении, конечно же, получишь льготы при поступлении в высшее учебное заведение. А дальше идет формирование банка одаренной и талантливой молодежи".

Особый акцент сделан на информационной безопасности. Ведь в современном интернет-пространстве важно не просто ориентироваться, но и уметь защитить себя от виртуальных угроз.

Денис Езерский, замминистра информации Беларуси:

"Мы практически каждый день сталкиваемся с какими-то новыми вызовами. И понятно, что мы должны отслеживать их и принимать необходимые меры, вовремя на них реагировать. Причем начиная от технических нововведений и комплексов и заканчивая, конечно, той информационной политикой, которая на сегодняшний день должна всю эту историю сопровождать".

Семья для белорусов всегда была и остается главным жизненным ориентиром, надежной опорой и духовным фундаментом. Именно поэтому семейная политика государства направлена на поддержку на каждом этапе - от рождения малыша до его вступления во взрослую жизнь. Сегодня в Беларуси государственными пособиями охвачено более 330 тыс. детей.

