Туризм, наука, производство: Алжир определил точки роста сотрудничества с Беларусью

Беларусь и Алжир последовательно выстраивают сотрудничество? и политический диалог между странами становится все более интенсивным. В каких сферах Алжир видит больше всего перспектив для сотрудничества с Минском, рассказал председатель Национального народного собрания Парламента Алжира Ибрагим Бугали в "Актуальном интервью".

Визит Ибрагима Бугали в Минск 26 мая 2026 года - свидетельство динамики развития отношений между Беларусью и Алжиром. Самым большим толчком стал визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в декабре 2025 года в Алжир. Как отметил гость интервью, это дает надежду на выведение отношений на более высокий уровень, в том числе в политическом, экономическом и научном планах.

Ибрагим Бугали:

"Во время встречи я заметил интерес и готовность Президента Беларуси к укреплению отношений между двумя странами. В первую очередь Алжир интересуют сферы производства, поэтому надеемся на ускорение проектов. Например, перспективно расширение сотрудничества в сфере туризма, науки и бизнеса. В политическом плане мы стремимся выстраивать прочные, стабильные отношения. И все это ведет к укреплению отношений между двумя дружественными странами".

Ибрагим Бугали

К слову, парламентарии двух стран могут сыграть важную роль в упрощении ведения бизнеса и создании совместных проектов. "Парламентарии будут участвовать в заседании экономических и финансовых комиссий, в том числе и в расширенном составе. Все это было согласовано, обговаривалось белорусскими коллегами. Все шаги служат целью расширения сотрудничества между двумя странами и реализации проектов, которые уже подписаны или о которых идет разговор. Важно, чтобы реализация была действительно настоящей, а проекты воплощались в жизнь", - подчеркнул председатель Национального народного собрания Парламента Алжира.