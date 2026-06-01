Новая многофункциональная площадка открылась в деревне Пекалин
Жители деревни Пекалин Смолевичского района теперь могут заниматься спортом на открытом воздухе без ограничений. 1 июня рядом с местной школой торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку.
Это стало возможным благодаря Президентскому спортивному клубу, который продолжает реализовывать программу "Спорт для всех". Главная цель - сделать занятия физической культурой доступными каждому, независимо от социального статуса и финансовых возможностей.
За 5 лет существования программы было открыто более 170 уличных спортивных комплексов. А в 2026 году запланировано появление еще 80.
Анастасия Кулик, представитель Президентского спортивного клуба:
"Жители населенных пунктов, где уже установлены площадки, постоянно находятся с нами на связи, пишут отзывы и присылают видео своих тренировок. Это очень приятно. К тому же на этих объектах стартовал новый проект "Спорт и двор". Уже 15 июня пользователи, зарегистрировавшиеся на одноименном сайте, получат первое задание от амбассадоров. Выполняя его, можно выиграть денежные призы".
Видео с определенным хештегом необходимо выложить у себя в соцсетях, которые должны быть открыты на время проведения конкурса, подписаться на аккаунты Президентского спортивного клуба и проекта "Спорт и двор" в Instagram. Победитель получит приз в размере 3 тыс. рублей, обладатель второго места - 2 тыс., а бронзовый призер - 1 тыс.