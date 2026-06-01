Новая многофункциональная площадка открылась в деревне Пекалин

Жители деревни Пекалин Смолевичского района теперь могут заниматься спортом на открытом воздухе без ограничений. 1 июня рядом с местной школой торжественно открыли многофункциональную спортивную площадку.

Это стало возможным благодаря Президентскому спортивному клубу, который продолжает реализовывать программу "Спорт для всех". Главная цель - сделать занятия физической культурой доступными каждому, независимо от социального статуса и финансовых возможностей.

За 5 лет существования программы было открыто более 170 уличных спортивных комплексов. А в 2026 году запланировано появление еще 80.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75171dc5-396d-430b-8b88-1418376f4e22/conversions/b2f1fbae-6485-4429-92b0-2932775cae3b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75171dc5-396d-430b-8b88-1418376f4e22/conversions/b2f1fbae-6485-4429-92b0-2932775cae3b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75171dc5-396d-430b-8b88-1418376f4e22/conversions/b2f1fbae-6485-4429-92b0-2932775cae3b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75171dc5-396d-430b-8b88-1418376f4e22/conversions/b2f1fbae-6485-4429-92b0-2932775cae3b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анастасия Кулик, представитель Президентского спортивного клуба:

"Жители населенных пунктов, где уже установлены площадки, постоянно находятся с нами на связи, пишут отзывы и присылают видео своих тренировок. Это очень приятно. К тому же на этих объектах стартовал новый проект "Спорт и двор". Уже 15 июня пользователи, зарегистрировавшиеся на одноименном сайте, получат первое задание от амбассадоров. Выполняя его, можно выиграть денежные призы".