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Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС

Спасатели предупредили о факторах опасности при усилении ветра, передает БЕЛТА.

По данным Белгидромета, 3 ноября на большей части территории страны ожидается усиление западного ветра порывами 15-20 м/с.

Спасатели напомнили о факторах опасности при данном неблагоприятном явлении. В их числе - повреждение, обрыв линий связи и электропередачи, нарушение электроснабжения. Также сильный ветер может привести к повреждению, обрушению слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падению деревьев.

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