Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС

Спасатели напомнили о факторах опасности при данном неблагоприятном явлении. В их числе - повреждение, обрыв линий связи и электропередачи, нарушение электроснабжения. Также сильный ветер может привести к повреждению, обрушению слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падению деревьев.