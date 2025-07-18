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Один день с МЧС: как журналисты и блогеры стали спасателями на полигоне под Борисовом
На полигоне под Борисовом проходит форум для блогеров и журналистов от бойцов МЧС - масштабный практический семинар "Один день со спасателем". В нем участвуют 80 представителей медиасферы.
На полигон журналисты и блогеры прибыли по воздуху - их доставил вертолет МЧС Ми-26. Это настоящая боевая машина, выполняющая сложнейшие задачи как внутри страны, так и во время международных спасательных миссий.
"Когда я была наверху, у меня возник вопрос: как вообще можно спуститься по этой шатающейся лестнице, а еще и нести человека, поддерживать его? Мне кажется, это просто за гранью человеческих возможностей", - не скрывая удивления, рассказала одна из участниц.
"Здесь действительно нужно знать определенную физику - понимать, что и как делать, чтобы, например, тебя не облило водой. Хотя меня все-таки облили. Но если говорить честно, здесь было не так много огня, как бывает при настоящем пожаре. И именно в такие моменты особенно понимаешь, насколько сложна работа спасателей", - поделился впечатлениями корреспондент "Первого информационного" Владимир Королев.
Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси: "Самая главная цель этого мероприятия - объединить журналистов, блогеров, лидеров мнений и всех, кто сегодня активно формирует смыслы и доносит ценности до широкой аудитории. Мы хотим рассказать им о вкладе государства в обеспечение безопасности людей".
Погружение в профессию спасателя уже стало традицией. Форум проходит в третий раз, и каждый раз спасатели добавляют в программу что-то новое. Главное - показать, что безопасность граждан зависит не только от их осторожности, бдительности и внимательности, но и от тяжелого труда специалистов, отвечающих за жизни людей.