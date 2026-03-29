Охота за колючим пришельцем - американский сомик оккупировал реки Беларуси

Пока в лесах Беларуси вовсю идет заготовка целебного березового сока, на берегах рек и озер ажиотаж только из рыбаков. Ведь весенний клев манит не меньше, чем лесной нектар.

Есть ограничения на ловлю некоторых видов рыб, но на "незваного гостя" с Запада их нет. Он прибыл в Беларусь без визы, но чувствует себя в белорусских водоемах как дома, особенно хозяйничает в речках и озерах Брестской области. Речь идет об американском сомике. Его здесь так много, что рыбаки увозят улов ведрами. Однако "чужак" далеко не так безобиден, как кажется.

У этого обитателя глубин десятки прозвищ: канадский, канальный, проточный сом и даже рыба-кот. Но в наших краях он прописался как американский. Завезли его в Европу еще в 70-х гг., поэтому сомик быстро обжил белорусские реки и озера. Особенно плотно он "оккупировал" реку Мухавец, здесь его численность сегодня поражает даже опытных рыболовов.

На эту чудо-рыбу природа не поскупилась и оснастила ее всем необходимым вооружением для выживания. Внешне он похож на европейского сома, но у него есть колючки. Этот фактор мешает хищной рыбе его поедать.

Американский сомик

Этот чужак не брезгует ни обычным червем, ни другими животными наживками. Поймать его не составит труда, он клюет практически на все.

Как обуздать усатого пришельца, не знают ни ученые, ни рыбаки, хотя последние не сдаются. Несмотря на все "темные стороны" чужака, ловить "американцев" приезжают сюда не только местные рыбаки, но и из других областей. На сомика не действуют нерестовые запреты, поэтому уловы здесь измеряются ведрами.

Но не одним американским сомиком богаты белорусские водоемы. Чтобы сохранить некоторые виды рыб, в рейды, особенно в период нереста, выходит специальная инспекция.

"Озеро Белое в Березовском районе богатое рыбными ресурсами", - рассказал замначальника Березовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Александр Комса.

Об этой рыбной сокровищнице давно знают местные старожилы. Однако за богатым уловом сюда съезжаются не только жители области, но и рыболовы со всей страны: из Могилева, Молодечно и даже Гомеля.

рыбак

Рыбак рыбака видит издалека. Но здесь любителей такой охоты так много, что буквально нет свободного места на берегу. При желании за несколько часов можно поймать несколько килограммов рыбы.

Ловись, рыбка, большая и маленькая - фраза знакомая каждому. Но в период нереста важно следить, чтобы на "крючок" закона не попал сам рыболов. Незнание правил в это время может обернуться штрафами.

"Разрешено любительское рыболовство с использованием удочки с одним крючком либо спиннинга, оснащенного искусственной приманкой с двумя одинарными либо двойными крючками. Все остальные виды лова запрещены. Лов разрешается с берега без захода в воду", - отметил Александр Комса.

Нельзя ловить рыбу с лодки и с помощью сети. Но есть и те, кто игнорирует эти правила.

До 8 июня водные ресурсы страны под особым надзором. Контроль за выполнением правил рыболовства усилен по всем фронтам. Сейчас в силе не только ограничения на добычу конкретных видов рыб, но и общие нерестовые табу.

В Брестской и Гомельской областях действует запрет с 20 марта по 18 мая, в Гродненской, Минской и Могилевской - с 1 апреля по 30 мая, а в Витебском регионе - с 10 апреля по 8 июня.

Общий нерестовый запрет