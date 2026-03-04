Оксенюк о вторжении Америки в Иран: США интересуют выгода и ресурсы, но никак не люди

Иран объявил священную войну США и Израилю уже после нападения на свое государство. Смирится ли Исламская Республика с вторжением на свою территорию и таким поведением по отношению к себе, поделился мнением депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Михаил Оксенюк.

Иран существует 2,5 тыс. лет, а Америка - почти 250 лет. Депутат уверен, что вторжение США в Иран оказалось ошибкой президента США Дональда Трампа, особенно если учесть желание американского лидера стать миротворцем.

"Перед этим проходила серия мирных переговоров по урегулированию конфликта. На мой взгляд, это было очередным средством растягивания времени для удобного момента напасть на Иран. Такая методика входит в практику. Вспомним Украину и переговоры в Минске. Лидеры ведущих европейских держав позже сами признались в создании ширмы для подготовки Украины к войне", - напомнил собеседник.

Сложно назвать страну, где после вмешательства США был бы порядок. Михаил Оксенюк

По словам Михаила Оксенюка, США интересуют сиюминутные выгоды и ресурсы, но никак не люди, проживающие на территории той или иной страны. Израиль же хотел устранить солидного конкурента в виде Ирана при поддержке Штатов потому, что Исламская Республика была противником действий еврейского государства на территории сектора Газа. "Первый удар нанес как раз Израиль, но не без благословения Америки, а может быть, даже по прямой указке", - обратил внимание гость "Актуального интервью".

Странную позицию занимает и мировая общественность. Более 160 человек погибли в результате ракетного удара по школе для девочек в Минабе, а большой реакции на это никакой не последовало ни в средствах массовой информации, ни с трибун международных организаций. И это еще раз говорит о принципах двойных стандартов.

"Логичным было бы введение санкций ООН в отношении Израиля, США, как то было в случае с Российской Федерацией, когда она начала СВО, но Россия не могла больше ждать, тогда была совсем другая ситуация. А что сподвигло Америку и Израиль начинать конфликт, если не было никаких для этого предпосылок? Это было их личное решение", - завершил свою мысль Михаил Оксенюк.