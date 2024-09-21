Осенний сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Минске - самая крупная у Дворца спорта

Золотая осень вступила в свои права, а вместе с ней и сезон ярмарок. По всей стране до декабря будут работать площадки, где можно найти свежие продукты от местных производителей по доступным ценам

В столице сегодня дали официальный старт. Открыли его "Минским кирмашом", который развернулся у Дворца спорта. Но приобрести все необходимые продукты можно во всех районах города.

С ассортиментом и ценами уже ознакомился Сергей Ладысев.

"Вкусно, доступно и с душой!" - слоган каждой сельскохозяйственной ярмарки. Здесь все только самое свежее - прямо с грядок и сразу же на продажу. На прилавках под открытым небом предлагают большой выбор продукции: мясо, молочные, кондитерские, рыбные изделия, а также соления и мед. Текущий сезон особенно богат на фрукты и овощи.

Основная площадка сегодня развернулась у Дворца спорта, здесь же дали старт осеннему сезону. Свою собственную продукцию сюда привезли более 50 субъектов хозяйствования со всей страны.

Ярмарка у "Чижовка-Арены" бьет рекорды доступности

Ажиотаж большой собрала площадка у "Чижовка-Арены". Это целый лабиринт и в то же время выгодная находка. Выбор и цены удивили! Хит сезона и второй хлеб - картофель - здесь продают за килограмм от 1 рубля и выше. Разбирают капусту за 1,5 рубля, перцы - за 3, огурцы и помидоры - от 2 рублей. Фишки текущего сезона - белорусские арбузы, гранаты и дыни.

Кроме овощей и фруктов на ярмарке щелкают и орешки, особенно грецкий и арахис. Также ведерки с медом расходятся как горячие пирожки, выбор сортов большой.

Сезон сельскохозяйственных ярмарок только стартовал. Но уже в топе главных событий выходных для жителей и столицы, и регионов.