3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Осенний сезон сельскохозяйственных ярмарок стартовал в Минске - самая крупная у Дворца спорта
Золотая осень вступила в свои права, а вместе с ней и сезон ярмарок. По всей стране до декабря будут работать площадки, где можно найти свежие продукты от местных производителей по доступным ценам
В столице сегодня дали официальный старт. Открыли его "Минским кирмашом", который развернулся у Дворца спорта. Но приобрести все необходимые продукты можно во всех районах города.
С ассортиментом и ценами уже ознакомился Сергей Ладысев.
"Вкусно, доступно и с душой!" - слоган каждой сельскохозяйственной ярмарки. Здесь все только самое свежее - прямо с грядок и сразу же на продажу. На прилавках под открытым небом предлагают большой выбор продукции: мясо, молочные, кондитерские, рыбные изделия, а также соления и мед. Текущий сезон особенно богат на фрукты и овощи.
Основная площадка сегодня развернулась у Дворца спорта, здесь же дали старт осеннему сезону. Свою собственную продукцию сюда привезли более 50 субъектов хозяйствования со всей страны.
Ярмарка у "Чижовка-Арены" бьет рекорды доступности
Ажиотаж большой собрала площадка у "Чижовка-Арены". Это целый лабиринт и в то же время выгодная находка. Выбор и цены удивили! Хит сезона и второй хлеб - картофель - здесь продают за килограмм от 1 рубля и выше. Разбирают капусту за 1,5 рубля, перцы - за 3, огурцы и помидоры - от 2 рублей. Фишки текущего сезона - белорусские арбузы, гранаты и дыни.
Кроме овощей и фруктов на ярмарке щелкают и орешки, особенно грецкий и арахис. Также ведерки с медом расходятся как горячие пирожки, выбор сортов большой.
Сезон сельскохозяйственных ярмарок только стартовал. Но уже в топе главных событий выходных для жителей и столицы, и регионов.
Работать ярмарки будут до 1 декабря, в зависимости от погоды. Торговать на сезонной ярмарке могут все желающие, только для этого стоит получить официальное разрешение в администрации района, где планируете продавать продукцию.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ