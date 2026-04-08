"Островок стабильности и безопасности" - почему иностранцы выбирают Беларусь для жизни

Стабильность, безопасность, качественные продукты, доступная недвижимость, а еще развитая инфраструктура, чистота городов, бесплатная медицина и образование. И это далеко не все, за что сегодня иностранцы выбирают Беларусь для жизни.

Деревня Фариново Полоцкого района, местечко на севере Беларуси, ставшее для Альгиса Гудаса вторым домом. Основательно в Беларусь из Кретинги перебрался в 2023 году. Его супруга белоруска. Он признался за чашкой чая, что наша страна подарила ему не только любовь.

Если большое видится на расстоянии, то жизнь на его родине уже давно не напоминает ту Европу, в которой он жил когда-то.

Экономическая ситуация в Литве печальна. Который год, в преддверии Пасхи цены на продукты растут. На этот раз ощутимо почти на треть. По сравнению с годом прошлым подорожали яйца. За десяток придется заплатить 9 евро.

Белорусская реальность такова, что магазинные прилавки даже в малых населенных пунктах полные, ассортимент широкий, цены приемлемые. Белорусские яблоки, сливочный сыр, обязательно молочка. Продуктовый минимум, который почти всегда есть в корзине Альгиса.

Для иностранцев из тех же стран Прибалтики сегодня Беларусь - настоящий островок стабильности и безопасности. В условиях нынешней геополитической обстановки это дорогого стоит.

Былые стереотипы о процветании Европы давно расходятся с реальностью. Цены на продовольственные и не только товары растут, а вот зарплаты европейцев за ними не успевают. На обстановку экономическую наслаивается и ситуация политическая, которая сегодня складывается в Евросоюзе. И вот в таком глобальном беспорядке простые люди ищут очевидного - спокойствия, безопасности, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Свой островок мира Роман Самуль из Латвии обрел в белорусской глубинке. Дом со всеми удобствами, земельный участок в 25 соток, теплица - то малое, что делает его по-настоящему счастливым. Здесь, в Минской области, он живет уже четвертый год.

"Когда мы там бегаем для того, чтобы как-то выжить, в вечной погоне хоть какую-то копейку заработать, ты устаешь от этого всего. Ты устаешь от людей, ты теряешь веру в людей. У нас очень сильно подскочили цены на недвижимость за городом. И так как многие решили, что лучше переехать куда-нибудь в деревеньку, жить на природе и чувствовать себя более-менее свободными. Я просто помню те времена, когда был у бабушки с дедом в детстве, и это было самое счастливое детство. Мое, по крайней мере. Я помню, что я мог себе все позволить, в любое место выйти, никто не боялся за меня, и все было прекрасно. В Риге у нас сейчас деток отпускают, но как-то страшно ха них", - поделился переселенец из Латвии Роман Самуль.

Власти Латвии давно оторваны от народа. Как будут жить, а правильнее сказать, выживать люди, латвийским элитам откровенно все равно. Там сегодня думают о другом - как побольше положить себе в карман денег, которые могли бы пойти на медицину, образование, социальные выплаты. И все это мало похоже на ту страну, в которой вместе с семьей Роман хотел бы жить. Являясь гражданином Латвии, он мог уехать в любую из стран Евросоюза, но выбрал стабильность и традиционные ценности.

О реальной обстановке в Европе и жизни в нашей стране сегодня Роман рассказывает в личном блоге. А еще помогает своим соотечественникам с переездом в страну, которая стала ему второй родиной.

"Мне часто приходят такие вопросы, на которые я ответить не могу. Мне в этом месяце оплатить коммунальные или поесть? Вот, представляете? И я не нагнетаю, честно говорю. Когда я с белорусами разговариваю, они не все в это верят. Они просто не представляют, как в таких тепличных условиях, как они живут, может быть по-другому. Но когда переезжают сюда переселенцы, меня все время спрашивают, сколько я за это денег беру. Я всегда говорю, если с вас кто-то берет деньги, это сразу аферист. Я могу подсказать, я могу сказать, как это делать правильно, я никогда за это деньги не беру. Но есть одно условие: я всегда прошу любых переселенцев рассказывать то, как они жили до этого", - отметил Роман Самуль.

Чистая природа, наличие лесов и озер, тишина, низкие цены, доступное жилье, а главное мир и спокойная жизнь. Все больше иностранцев вместо декораций выбирают настоящую жизнь в Беларуси.

Интерес к Беларуси со стороны иностранцев - тенденция многолетняя. Сегодня она укрепилась и набирает обороты. Только за последнюю пятилетку разрешение на постоянное проживание в нашей республике получили более 43 тыс. иностранцев. Активнее всего к нам едут из России, Украины, Туркменистана, Казахстана, а также Латвии.

"Постоянно проживающие в Республике Беларусь иностранные граждане пользуются всеми социально-правовыми гарантиями наравне с гражданами Республики Беларусь, в том числе правом на социальную защиту, доступное медицинское обслуживание, образование. По закону "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства" имеют право на получение компенсации на переезд и первоначальное обустройство лица, получившие разрешение на постоянное проживание по двум основаниям. Это высококвалифицированные специалисты, в которых нуждаются белорусские организации и предприятия, либо лица, обладающие исключительными способностями, талантом, имеющие выдающиеся заслуги перед нашей Родиной, высокие достижения в области науки, культуры, техники и спорта. Такое право на компенсацию расходов также имеют и супруги, и несовершеннолетние дети таких граждан", - подчеркнул старший инспектор по особым поручениям департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Владимир Маркевич.

Еще с акцентом, но с большим упорством 7-летний Чаба читает на белорусском языке. Первый раз в первый класс мальчик пошел именно в нашей стране. Чернянская средняя школа стала его вторым домом. И хоть учится совсем недолго, всего 5 месяцев, уже успел полюбить и место, в котором получает знания, и тех, кто его окружает.

И пока Чаба окунается в школьную жизнь, буквально в шаговой доступности, его родители Сабольч и Вероника хлопочут по хозяйству. В Беларусь переехали в октябре, в Маловицком районе Брестской области купили квартиру и постепенно обживаются. Завели кур, ухаживают за землей. Планы на нашу страну серьезные.

"Я процитирую своего сына. Мы гуляли в лесу, и вот он повернулся и сказал: "папа, мне здесь очень нравится, давай это будет моя родина", - поделился переселенец из Венгрии Сабольч Тот.

Дел на своем участке у супругов хватает. Сабольч уверенно управляется с инструментом, Вероника помогает. Декоративные фигурки для сада и детская площадка. Все сделано своими руками. Трудятся с душой, своим вдохновением готовы и хотят делиться и с белорусами.