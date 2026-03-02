ОСВОД предупреждает: весеннее потепление делает лед на водоемах опасным для рыбаков

Морозы ослабли, синоптики прогнозируют плюсовую температуру в ближайшие дни. Однако любители зимней рыбалки не спешат отказываться от хобби.

На календаре уже 2 марта, это ощущается и по погоде: минусовой температуры на этой неделе не наблюдается, ожидается солнечная погода. Активно все тает, в том числе и лед на озерах и реках. ОСВОД предупреждает рыбаков о безопасности.

"В первую очередь необходимо отметить, что дневное потепление и дожди влияют на толщину ледового покрытия, а ошибочные ночные заморозки все-таки создают иллюзию безопасности. Но ввиду того что есть потепление, лед становится рыхлым и непрочным. Это, к сожалению, может привести к трагедии. Поэтому стараемся в очередной раз напомнить о правилах безопасного поведения на водоемах и, конечно, активно проводим патрулирование и рейдовые мероприятия", - рассказала официальный представитель Республиканского совета ОСВОД Екатерина Михалева.

официальный представитель Республиканского совета ОСВОД Екатерина Михалева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0457e182-1763-406a-9c87-d219e790343c/conversions/1f3a4e4c-23d9-4ae6-90ba-7eaea0b177b7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0457e182-1763-406a-9c87-d219e790343c/conversions/1f3a4e4c-23d9-4ae6-90ba-7eaea0b177b7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0457e182-1763-406a-9c87-d219e790343c/conversions/1f3a4e4c-23d9-4ae6-90ba-7eaea0b177b7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0457e182-1763-406a-9c87-d219e790343c/conversions/1f3a4e4c-23d9-4ae6-90ba-7eaea0b177b7-xl-___webp_1920.webp 1920w

"6 марта 2025 года на Вилейском водохранилище в результате особенностей погодных условий в данный период произошел раскол ледяного покрова. В результате 18 рыбаков оказались в ловушке - дрейфующими на льдине. В результате оперативных и решительных действий работников спасательных станций ОСВОД, а также наличия у них необходимой материально-технической базы удалось предотвратить трагедию. Рыбаков доставили на берег живыми и здоровыми", - отметил официальный представитель Минской областной организации ОСВОД Кирилл Драгун.

официальный представитель Минской областной организации ОСВОД Кирилл Драгун news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db007483-6b62-4d5b-ad08-1cf4172b2842/conversions/079d37e4-f274-41e5-aa38-0fc9946df8ad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db007483-6b62-4d5b-ad08-1cf4172b2842/conversions/079d37e4-f274-41e5-aa38-0fc9946df8ad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db007483-6b62-4d5b-ad08-1cf4172b2842/conversions/079d37e4-f274-41e5-aa38-0fc9946df8ad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db007483-6b62-4d5b-ad08-1cf4172b2842/conversions/079d37e4-f274-41e5-aa38-0fc9946df8ad-xl-___webp_1920.webp 1920w

Выходить на лед нужно только в безопасных и проверенных местах. Также необходимо делиться своими координатами с ближайшей станцией спасателей, а также родственниками и иметь при себе заряженный телефон. Обязательный набор - спасательный жилет, зацепы и веревка.

Весна у спасательных бригад считается самым горячим сезоном, ведь тонкий лед ошибок не прощает. Всего за несколько суток лед на водоемах стал намного тоньше.