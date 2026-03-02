3.75 BYN
2.85 BYN
3.37 BYN
ОСВОД предупреждает: весеннее потепление делает лед на водоемах опасным для рыбаков
Морозы ослабли, синоптики прогнозируют плюсовую температуру в ближайшие дни. Однако любители зимней рыбалки не спешат отказываться от хобби.
На календаре уже 2 марта, это ощущается и по погоде: минусовой температуры на этой неделе не наблюдается, ожидается солнечная погода. Активно все тает, в том числе и лед на озерах и реках. ОСВОД предупреждает рыбаков о безопасности.
"В первую очередь необходимо отметить, что дневное потепление и дожди влияют на толщину ледового покрытия, а ошибочные ночные заморозки все-таки создают иллюзию безопасности. Но ввиду того что есть потепление, лед становится рыхлым и непрочным. Это, к сожалению, может привести к трагедии. Поэтому стараемся в очередной раз напомнить о правилах безопасного поведения на водоемах и, конечно, активно проводим патрулирование и рейдовые мероприятия", - рассказала официальный представитель Республиканского совета ОСВОД Екатерина Михалева.
"6 марта 2025 года на Вилейском водохранилище в результате особенностей погодных условий в данный период произошел раскол ледяного покрова. В результате 18 рыбаков оказались в ловушке - дрейфующими на льдине. В результате оперативных и решительных действий работников спасательных станций ОСВОД, а также наличия у них необходимой материально-технической базы удалось предотвратить трагедию. Рыбаков доставили на берег живыми и здоровыми", - отметил официальный представитель Минской областной организации ОСВОД Кирилл Драгун.
Выходить на лед нужно только в безопасных и проверенных местах. Также необходимо делиться своими координатами с ближайшей станцией спасателей, а также родственниками и иметь при себе заряженный телефон. Обязательный набор - спасательный жилет, зацепы и веревка.
Весна у спасательных бригад считается самым горячим сезоном, ведь тонкий лед ошибок не прощает. Всего за несколько суток лед на водоемах стал намного тоньше.
Если еще вчера рыбалка и прогулка на квадроциклах было безопасным занятием, то уже сегодня это смертельная опасность. Будьте осторожны и соблюдайте безопасность.