От дошкольного образования до международных олимпиад - Андрей Иванец обозначил цели на пятилетку

В рамках государственной программы "Беларусь интеллектуальная" на 2026-2030 годы поставлены масштабные задачи по повышению качества и доступности образования, а также его соответствия запросам рынка труда. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"В настоящее время определены приоритеты и одним из важнейших приоритетов является качественное образование, которое соответствует, с одной стороны, потребностям рынка труда, с другой стороны, необходимым условиям для раскрытия нашего человеческого потенциала", - заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Одной из ключевых задач в сфере дошкольного воспитания названо обеспечение доступности. "Доля детей от 1 до 6 лет, которые будут посещать детские сады, должна составить не менее чем 90 %", - сообщил он. Это рассматривается как важная мера поддержки молодых семей.

Особые амбиции связаны с участием белорусских школьников в международных интеллектуальных состязаниях. "Мы полагаем, что в текущей пятилетке не менее чем 90 % ребят, которые выезжают на международные предметные олимпиады, должны вернуться с медалями. Уверен, это по плечу нашим школьникам и предметным учителям", - заявил министр.

Помимо традиционных предметных олимпиад, Беларусь делает ставку на новые технологические направления. В 2026 году страна планирует впервые принять участие в мировом чемпионате школьников по искусственному интеллекту, а также выступить на чемпионатах по робототехнике и беспилотным летательным аппаратам. "Уверен, что не только предметные олимпиады, но и такие тренды, как искусственный интеллект, робототехника, БПЛА тоже под силу нашим школьникам", - отметил Андрей Иванец.

Система поддержки одаренной молодежи, включающая специальный фонд Президента Беларуси, будет укрепляться. Ставится задача, чтобы каждый четвертый школьник, занимающийся в учреждениях дополнительного образования, осваивал инженерно-технический профиль. "Это позволит ему еще со школьной скамьи уже осознанно выбрать свою профессию и в последующем стать высококлассным специалистом", - пояснил министр.