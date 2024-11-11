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От нанотехнологий до 90-тонного БелАЗа - достижения страны представлены в экспозиции "Моя Беларусь"
Автор:Алексей Кондратенко
Наиболее значимые достижения белорусской науки, культуры, экономики представлены на выставке "Моя Беларусь" в Минском международном выставочном центре. Как отмечают организаторы, это возможность "увидеть будущее страны через ее настоящее".
На выставке много интерактива и уникальных экспонатов. Здесь же расположены фудкорт и зона отдыха, фотозоны и инсталляции "Моя Беларусь - место силы".
В полдень возле Минского международного выставочного центра многолюдно. Именно в это время начинает работу экспозиция "Моя Беларусь". Для всех посетителей вход свободный. Бесплатно курсируют и автобусы от станций метро "Академия наук" и "Пушкинская", а также от диспетчерской станции "Восточная". Впрочем, приезжают сюда со всей страны.
Здание-гигант по улице Павлины Мяделки построили с размахом. Буквально. Оно напоминает размах крыльев аиста. Символично, что эта птица и встречает гостей. Одна из трех зон экспозиции - "Беларусь - место силы", где знакомятся с Синеокой через звуки, вкусы, ароматы и визуальные образы.
В левом "крыле" разместились все достижения суверенной Беларуси. Каждый шаг в огромном пространстве (а это тысячи квадратных метров) - новые открытия зачастую с "вау-эффектом". Поэтому времени на обзор экспозиции понадобится немало, но оно того стоит! Посещение выставки - это и развлечение, и самообразование.
Виктория Агафонова, замдиректора Национального выставочного центра "Белэкспо":
"В экспозиции представлены 11 тематических кластеров, которые отражают развитие экономики. Это наука, сельское хозяйство, промышленность, образование. Мы тоже участвовали в разработке проекта, и здесь было важно, чтобы наша страна стала известна на мировой арене не только как душевная, спокойная, чистая, но и также стала важной точкой на деловой карте событий".
Колорит регионов Беларуси
Поворот в правое "крыло" - и посетители попадают на локации регионов Беларуси. Содержательно и креативно презентует себя Витебская область.
Артемий Василевич, сотрудник Витебского областного краеведческого музея:
"Витебская область гордится тем, что у нас расположен город, с которого начинается история белорусской государственности. Это Полоцк. Это история, а для наших соседей - России, Латвии - именно с Витебского региона начинается Беларусь".
На своеобразной сцене "Славянского базара" можно спеть караоке со звездой и потом получить сертификат, подписанный директором "Славянского базара", рассказал Артемий Василевич.
Каждый день творческий колорит Минской области представляют народные мастера, которые проводят мастер-классы по различным видам творчества.
В гостевой книге запись может оставить каждый
После интенсивного погружения в историю и культуру на специальной локации "Всем сердцем с Беларусью" каждый желающий может оставить запись в гостевой книге - свое авторское сердечное признание. Неудивительно, что все впечатления и пожелания исключительно теплые и сердечные.
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