От нанотехнологий до 90-тонного БелАЗа - достижения страны представлены в экспозиции "Моя Беларусь"

Наиболее значимые достижения белорусской науки, культуры, экономики представлены на выставке "Моя Беларусь" в Минском международном выставочном центре. Как отмечают организаторы, это возможность "увидеть будущее страны через ее настоящее".

На выставке много интерактива и уникальных экспонатов. Здесь же расположены фудкорт и зона отдыха, фотозоны и инсталляции "Моя Беларусь - место силы".

В полдень возле Минского международного выставочного центра многолюдно. Именно в это время начинает работу экспозиция "Моя Беларусь". Для всех посетителей вход свободный. Бесплатно курсируют и автобусы от станций метро "Академия наук" и "Пушкинская", а также от диспетчерской станции "Восточная". Впрочем, приезжают сюда со всей страны.

Здание-гигант по улице Павлины Мяделки построили с размахом. Буквально. Оно напоминает размах крыльев аиста. Символично, что эта птица и встречает гостей. Одна из трех зон экспозиции - "Беларусь - место силы", где знакомятся с Синеокой через звуки, вкусы, ароматы и визуальные образы.

В левом "крыле" разместились все достижения суверенной Беларуси. Каждый шаг в огромном пространстве (а это тысячи квадратных метров) - новые открытия зачастую с "вау-эффектом". Поэтому времени на обзор экспозиции понадобится немало, но оно того стоит! Посещение выставки - это и развлечение, и самообразование.

Виктория Агафонова, замдиректора Национального выставочного центра "Белэкспо":

"В экспозиции представлены 11 тематических кластеров, которые отражают развитие экономики. Это наука, сельское хозяйство, промышленность, образование. Мы тоже участвовали в разработке проекта, и здесь было важно, чтобы наша страна стала известна на мировой арене не только как душевная, спокойная, чистая, но и также стала важной точкой на деловой карте событий".

Колорит регионов Беларуси

Поворот в правое "крыло" - и посетители попадают на локации регионов Беларуси. Содержательно и креативно презентует себя Витебская область.

Артемий Василевич, сотрудник Витебского областного краеведческого музея:

"Витебская область гордится тем, что у нас расположен город, с которого начинается история белорусской государственности. Это Полоцк. Это история, а для наших соседей - России, Латвии - именно с Витебского региона начинается Беларусь".

На своеобразной сцене "Славянского базара" можно спеть караоке со звездой и потом получить сертификат, подписанный директором "Славянского базара", рассказал Артемий Василевич.

Каждый день творческий колорит Минской области представляют народные мастера, которые проводят мастер-классы по различным видам творчества.

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