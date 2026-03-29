От самбы до рок-н-ролла - как в Колодищах молодой хореограф обучает танцам местных жителей
В агрогородке Колодищи молодой хореограф завоевывает сердца местных жителей. Юноша заражает и влюбляет в искусство танцев прекрасную половину человечества золотого возраста.
Джайв, самба, буги-вуги и даже рок-н-ролл. Для Олега Каптелевича танец - как способ самовыражения. Этому сегодня учащийся Минского колледжа искусств учит и прекрасных дам золотого возраста. Танцами молодой человек увлекся еще в детстве. Со временем осознал: хочет не просто выступать, а учить других. Поэтому после занятий так спешит в сельский Дом культуры. Здесь его ждет свой коллектив "Кармен".
Парень признается: здесь его приняли сразу. Олег Каптелевич, учащийся Минского государственного колледжа искусств, руководитель творческого коллектива "Кармен": "Как я пришел в первый раз и спрашиваю: "Что вы хотите танцевать? Что вот вам интересно из бальных танцев?" Они: "Мы из бальных танцев ничего не знаем, давайте что-нибудь посмотрим". Включили видео, посмотрели, им понравился джайв. Все, хорошо, ставим джайв".
Занятия под руководством Олега - подобно спорту: сначала разминка, затем работа у станка и только после - разучивание связок. Сейчас "Кармен" активно готовит новую программу из нескольких номеров.
В творческом коллективе - Марина Прокушенкова - одна из самых опытных участниц. Танцами она занимается уже 5 лет, а вот с молодым руководителем работает первый сезон. О его подходе к занятиям отзывается с особым теплом.
Марина Прокушенкова, жительница аг. Колодищи:
"Нам очень нравится, как он ведет с нами занятия. Очень интересно ставит танцы. Все очень хорошо, доступно для нас".
Колодищанский дом культуры сегодня объединяет людей разных возрастов и интересов. Увлечение по душе найдет каждый - здесь работают студии танца, вокала, театра, кружки искусства и творческих направлений. И то, что сегодня молодежь готова делиться опытом, радует особенно и вдохновляет, конечно!
Ольга Жилко, заведующая Колодищанским сельским домом культуры:
"Молодежь - это прекрасный ресурс, потому что они вносят задор, энергию, молодость, предлагают абсолютно новые решения, свежие, которые мы стараемся перенимать".
Сейчас у юного хореографа горячая пора. Олег вовсю готовится к распределению, но занятия не бросает, ведь здесь его так ждут. А еще парень открыл в себе желание вышивать и петь. Коллеги по цеху и этому научат! И возможно в ближайшее время хореографа, покорившего сердца белорусок, можно будет услышать в составе местного коллектива "Спевакі".