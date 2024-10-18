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Откровенное лицемерие: Беларусь обвиняет ЕС в возникновении хаоса с мигрантами

Откровенное лицемерии Европы в отношении мигрантов. Безответственные решения Евросоюза вызвали хаос в этой ситуации, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси.

По словам Анатолия Глаза, вся многолетняя риторика Брюсселя "об универсальных европейских ценностях" была лишь иллюзией для внешнего пользования. А все положения международного права, которые касаются беженцев, попросту игнорируются.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии (пресс-секретарь) МИД Беларуси:

"Европейские лидеры прекрасно знают, что международное право и европейское законодательство однозначно обязывают их гуманно обращаться с беженцами и просителями убежища. Они также знают, что хаос на границе произошел из-за их безответственных решений о разрыве пограничного сотрудничества с сопредельными странами. Но политической решимости исправить ситуацию у них нет. Да, в общем-то, им и нет дела до реального решения этой проблемы, и вообще до беженцев и мигрантов, чьи избитые и покалеченные тела десятками перебрасываются на нашу сторону границы".

Накануне лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили о намерении обеспечить эффективный контроль на внешних границах. Ожидается принятие специальных мер, которые помогут государствам, граничащим с Беларусью и Россией, защищать от миграции свои рубежи.

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