Открытие первой очереди Республиканского патриотического центра прошло в Брестской крепости

Первую очередь Республиканского центра патриотического воспитания молодежи открыли в Брестской крепости.

На базе бывшей казармы 125-го артиллерийского полка для ребят обустроили спальный корпус на 200 мест. Еще 400 подростков в теплое время года смогут разместиться в палаточном городке.

На территории находятся площадки для строевой, огневой, туристско-топографической подготовки, для занятий по следопытству. Сегодня здесь стартует первая летняя оздоровительная кампания. В оборонно-спортивном лагере в смену отдохнут и наберутся сил 200 ребят.

"Программа у нас комплексная, она включает блок военно-патриотической подготовки, это и основы медицинской, военной подготовки, блок военной истории. Также мы взаимодействуем с нашими силовыми структурами", - рассказал директор Брестского государственного областного центра молодежного творчества Виктор Иванов.