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Открытие первой очереди Республиканского патриотического центра прошло в Брестской крепости
Первую очередь Республиканского центра патриотического воспитания молодежи открыли в Брестской крепости.
На базе бывшей казармы 125-го артиллерийского полка для ребят обустроили спальный корпус на 200 мест. Еще 400 подростков в теплое время года смогут разместиться в палаточном городке.
На территории находятся площадки для строевой, огневой, туристско-топографической подготовки, для занятий по следопытству. Сегодня здесь стартует первая летняя оздоровительная кампания. В оборонно-спортивном лагере в смену отдохнут и наберутся сил 200 ребят.
"Программа у нас комплексная, она включает блок военно-патриотической подготовки, это и основы медицинской, военной подготовки, блок военной истории. Также мы взаимодействуем с нашими силовыми структурами", - рассказал директор Брестского государственного областного центра молодежного творчества Виктор Иванов.
Старт Всебелорусской молодежной стройке по созданию Республиканского центра патриотического воспитания молодежи был дан в ноябре 2023 года. А в апреле 2025 начато строительство объектов 2-й очереди. После завершения всех работ центр сможет принимать более 7 тыс. человек ежегодно.