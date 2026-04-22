Открытый процесс, видеосвязь и слезы в зале: как судили карателя Катрюка и в чем были сложности

Фото: sb.by

Рассмотрение уголовного дела карателя Владимира Катрюка было сложным и эмоционально тяжелым процессом. О подробностях рассказал заместитель председателя Верховного Суда Беларуси Сергей Кондратьев в "Эксклюзивном интервью".

"Рассмотрение таких дел всегда носит непростой характер. В первую очередь потому, что свидетели уже достигли определенного возраста. Многие уже ушли из жизни, некоторым состояние здоровья не позволило явиться в суд", - отметил Сергей Кондратьев.

В данном деле примечательно то, что была собрана очень хорошая доказательная база. Сергей Кондратьев

По его словам, в ряде случаев свидетели давали показания с использованием видеосвязи. "Это позволило нам объективно проверить все собранные доказательства на судебном заседании. И показать всем присутствующим в зале (процесс был открыт, с участием прессы и всех желающих) на наглядном примере, как эти события происходили в действительности: со слов непосредственных очевидцев происшедшего, либо тех, кто узнал информацию из первых уст, из уст своих родственников, которые были причастны к этим событиям", - рассказал зампредседателя Верховного Суда.

Сергей Кондратьев

Суд также изучил немецкие архивные документы. "Был рассмотрен ряд немецких документов, где в деталях было описано, как они уничтожали, сжигали заживо людей. Поэтому, безусловно, это отражалось эмоционально не только на мне, но и на всех участниках процесса. Я еще раз скажу, что выступали свидетелями люди в преклонном возрасте. Некоторые очень эмоционально это воспринимали, некоторые плакали. Потому что те события, которые они воспроизводили в своей речи, они переживали еще раз", - добавил Сергей Кондратьев.

Он подчеркнул главную задачу суда: "Любой уголовный процесс основывается на доказанности предъявленного обвинения. Нашей задачей в первую очередь было рассмотрение тех доказательств, которые представлены органом следствия, подтвердить реальную причастность Катрюка ко всем эпизодам, которые были предъявлены ему в обвинении. И мы, я полагаю, с этой задачей справились".

Все эпизоды, которые ему вменялись, объективно нашли подтверждение в показаниях очевидцев, кто еще был жив на тот момент, в письменных документах, которые были предоставлены нам в том числе рядом иностранных государств. Сергей Кондратьев

Заместитель председателя Верховного Суда отметил, что не все запросы следствия были удовлетворены. "Немецкая сторона частично предоставила нам отдельные документы, частично они были взяты из архивов, в том числе Российской Федерации, наших архивов. Немецкие документы в ряде случаев не содержали полного перечня тех преступлений, которые были совершены нашими и другими обвиняемыми, не содержали полного числа погибших. Это обусловлено, как показывали на допросах сами немецкие военнослужащие, простым фактором: они не хотели, чтобы какие-либо следы их преступлений в последующем оставались и могли быть использованы для их осуждения", - обозначил Сергей Кондратьев.