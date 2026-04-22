3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Открытый процесс, видеосвязь и слезы в зале: как судили карателя Катрюка и в чем были сложности
Рассмотрение уголовного дела карателя Владимира Катрюка было сложным и эмоционально тяжелым процессом. О подробностях рассказал заместитель председателя Верховного Суда Беларуси Сергей Кондратьев в "Эксклюзивном интервью".
"Рассмотрение таких дел всегда носит непростой характер. В первую очередь потому, что свидетели уже достигли определенного возраста. Многие уже ушли из жизни, некоторым состояние здоровья не позволило явиться в суд", - отметил Сергей Кондратьев.
В данном деле примечательно то, что была собрана очень хорошая доказательная база.
По его словам, в ряде случаев свидетели давали показания с использованием видеосвязи. "Это позволило нам объективно проверить все собранные доказательства на судебном заседании. И показать всем присутствующим в зале (процесс был открыт, с участием прессы и всех желающих) на наглядном примере, как эти события происходили в действительности: со слов непосредственных очевидцев происшедшего, либо тех, кто узнал информацию из первых уст, из уст своих родственников, которые были причастны к этим событиям", - рассказал зампредседателя Верховного Суда.
Суд также изучил немецкие архивные документы. "Был рассмотрен ряд немецких документов, где в деталях было описано, как они уничтожали, сжигали заживо людей. Поэтому, безусловно, это отражалось эмоционально не только на мне, но и на всех участниках процесса. Я еще раз скажу, что выступали свидетелями люди в преклонном возрасте. Некоторые очень эмоционально это воспринимали, некоторые плакали. Потому что те события, которые они воспроизводили в своей речи, они переживали еще раз", - добавил Сергей Кондратьев.
Он подчеркнул главную задачу суда: "Любой уголовный процесс основывается на доказанности предъявленного обвинения. Нашей задачей в первую очередь было рассмотрение тех доказательств, которые представлены органом следствия, подтвердить реальную причастность Катрюка ко всем эпизодам, которые были предъявлены ему в обвинении. И мы, я полагаю, с этой задачей справились".
Все эпизоды, которые ему вменялись, объективно нашли подтверждение в показаниях очевидцев, кто еще был жив на тот момент, в письменных документах, которые были предоставлены нам в том числе рядом иностранных государств.
Заместитель председателя Верховного Суда отметил, что не все запросы следствия были удовлетворены. "Немецкая сторона частично предоставила нам отдельные документы, частично они были взяты из архивов, в том числе Российской Федерации, наших архивов. Немецкие документы в ряде случаев не содержали полного перечня тех преступлений, которые были совершены нашими и другими обвиняемыми, не содержали полного числа погибших. Это обусловлено, как показывали на допросах сами немецкие военнослужащие, простым фактором: они не хотели, чтобы какие-либо следы их преступлений в последующем оставались и могли быть использованы для их осуждения", - обозначил Сергей Кондратьев.
Процесс стал важным шагом в восстановлении исторической правды и привлечении к ответственности тех, кто совершал преступления против мирного населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны.