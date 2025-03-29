Отряд специального назначения "ЗУБР" МЧС Беларуси отправится в Мьянму - что известно к этому часу

Белорусская сторона отреагировала на официальный запрос от властей Мьянмы о помощи в ликвидации последствий разрушительного стихийного бедствия. По поручению главы государства отряд спецназначения "ЗУБР" МЧС готовится убыть в Мьянму для оказания помощи в проведении аварийных поисково-спасательных и других неотложных работ. Наши специалисты аттестованы ООН как отряд международного класса.

Всего в место назначения отправятся 66 спасателей, кинологи с четырьмя поисковыми собаками и 4 единицы техники со спецоборудованием.

Они готовятся вылететь с аэродрома Мачулищи авиатранспортом Министерства обороны.

Спецборт от Беларуси уже готов отправиться в Мьянму для оказания помощи в ликвидации последствий от разрушительного землетрясения. Идут последние приготовления. Белорусские спасатели уже осуществили погрузку техники и оборудования. К месту назначения их доставят военные летчики на самолете Ил-76. Летит первая группа - это спасатели, которым предстоит разбить лагерь, подготовить все для того, чтобы они могли работать дальше на месте. Вторая группа прилетит на следующей неделе - в понедельник, 31 марта, или во вторник, 1 апреля. И далее ожидается еще один борт с гуманитарной помощью.

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По поручению главы государства наши спасатели были приведены в режим повышенной готовности к реагированию. Ожидали запрос о помощи от пострадавшей стороны.

Какую работу предстоит проделать белорусским спасателям и как готовились к отправке, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский.

"Во-первых, неподготовленный участок местности, где придется абсолютно автономно развернуть лагерь, где будут проживать наши спасатели, организовать обеспечение этого лагеря и приступить к работам по поиску и спасению", - отметил он.

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Министр рассказал про особенность организации международной миссии по поиску и спасению. Международная консультативная группа по вопросам поиска и спасения ИНСАРАГ - это всемирная сеть, объединяющая более 90 стран и организаций под эгидой Организации Объединенных Наций. ИНСАРАГ занимается вопросами, связанными с проведением поисково-спасательных работ. "Там будет работать координационный штаб. Мы входим с ними во взаимодействие и выполняем те работы, которые нам будет определять штаб на том участке местности, в тех разрушениях, где они будут проводить эти работы", - пояснил глава ведомства.

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Вадим Синявский:

"Будет организована спутниковая связь с Республикой Беларусь, с Республиканским центром управления. Доклады будут осуществляться в установленном порядке в случае необходимости оказания какой-то помощи, переброски дополнительной техники, оборудования, экипировки. Все согласно предназначению. Первое, самое главное, - это поиск в завалах людей: тех, кто остался жив, или уже людей, которым, к сожалению, мы ничем не можем помочь. А потом уже разбор тех завалов, которые необходимы именно для отыскания людей. Вот это основная задача, которой мы там будем заниматься".

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Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

"Белорусская военная делегация во главе с министром обороны в момент землетрясения находилась в столице, в городе Нейпьидо. Непосредственно в эпицентре землетрясения мы на себе ощутили удар стихии. И своими глазами увидели те катастрофические последствия данного землетрясения. Наши экипажи подготовлены, авиационная техника подготовлена. Несмотря на географическую удаленность около 9 тыс. км, время в полете около 12 часов, экипажи готовы и выполнят данную задачу. Опыт уже есть. По поручению главы государства мы подобную помощь уже оказывали, протягивали руку помощи - это Сирия, Китайская Народная Республика, Турция. Поэтому выполним эту задачу. Но главное в этой непростой ситуации - это реальная помощь людям".