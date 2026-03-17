Ожидается, что Минскую международную книжную выставку посетит 80 тыс. человек

В 12:00 в Минске открывается XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка. В 2026 году форум особенно представительный: в нем участвауют около 500 экспонентов из 23 стран. В выставочном центре "БелЭкспо" завершаются последние приготовления. Остается немного времени до торжественной церемонии открытия, репетиция уже идет.

Днем 17 марта на проспекте Победителей, 14 в Минске многолюдно. Здесь и студенческая молодежь, и белорусские книголюбы, и, конечно, огромное количество представителей профессионального сообщества.

Начинается все с тематического стенда "35-летие Содружества Независимых Государств", в день открытия ожидается большое количество международных гостей, да и на протяжении всей выставки.

XXXIII Минская международная книжная выставка-ярмарка будет радовать новыми рекордами: минимум 80 тыс. человек обязательно посетят эту выставку.

К международному кварталу присоединилась новая страна - Вьетнам. В этом году она будет участвовать впервые.

В 2025 году впервые принимала участие страна из арабского региона - Объединенные Арабские Эмираты, и сегодня они снова присутствуют в международном квартале - тенденция прослеживается отличная.