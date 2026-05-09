Память, которую не стереть: как в Беларуси не забывают правду о войне 1941-1945 годов

Сегодня в некоторых странах пытаются стереть и буквально разрушить напоминание о событиях 1941-1945 годов. Пока другие народы пытаются стереть историю из памяти, правду из учебников, белорусы строят храмы памяти. И они не пустуют.

Великая Отечественная прошла по республике катком: погиб каждый третий. Но мы не просто выжили, мы превратили свою трагедию в силу. Мы не только строим музеи, мы сохраняем каждый камень, каждый обелиск, каждую могилу, окружаем заботой и вниманием ветеранов. Память поколений - наш капитал.

Беларусь не допускает забвения правды о войне. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны ежегодно посещает около полумиллиона человек из более чем ста государств мира. Это больше, чем аудитория многих футбольных клубов. И это не мертвая коллекция, а 164 тысячи предметов, каждый из которых дышит историей.

В Могилеве есть мемориальный комплекс "Буйничское поле". Он создан в память о горстке бойцов и ополченцев, которая июле 1941-го 23 дня держала оборону против танковых армад. Идея создать музей принадлежала самим ветеранам. Строили всем миром.

Мемориальный комплекс "Хатынь" в Логойском районе Минской области в 2025 году посетили более 725 тыс. человек. Причем 40 % из них - молодежь. Трагическую судьбу Хатыни разделили не менее 290 белорусских деревень, а уничтожено (полностью или частично) ни много ни мало 12 858 населенных пунктов.

Данные Генеральной прокуратуры не дают трагедиям, подобным хатынской, превратиться в сухую статистику. Новые исследования говорят: происходил настоящий геноцид белорусского народа. Сбор доказательств по привлечению нацистов к ответственности продолжается.

Сергей Шикунец, заместитель руководителя следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по уголовному делу о геноциде белорусского народа: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03f1efcb-44fe-48a9-aaef-1b812c80d93e/conversions/e886da8e-27cf-4a10-95e1-8097273fefbb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03f1efcb-44fe-48a9-aaef-1b812c80d93e/conversions/e886da8e-27cf-4a10-95e1-8097273fefbb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03f1efcb-44fe-48a9-aaef-1b812c80d93e/conversions/e886da8e-27cf-4a10-95e1-8097273fefbb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03f1efcb-44fe-48a9-aaef-1b812c80d93e/conversions/e886da8e-27cf-4a10-95e1-8097273fefbb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Шикунец, заместитель руководителя следственной группы Генпрокуратуры Беларуси по уголовному делу о геноциде белорусского народа:

"Продолжается работа по сбору доказательств для привлечения к уголовной ответственности ушедших от наказания нацистских преступников и их пособников. В ближайшее время ряд таких уголовных дел будет выделен в отдельное производство и направлен в Верховный Суд. Продолжаются полевые поисковые работы. Завершается работа над седьмым изданием книги "Геноцид белорусского народа. Сожженные деревни". Это издание, как и предыдущее, основано исключительно на результатах расследования. В нем на примере фактов сожжения деревень раскрывается один из способов реализации политики геноцида. Это уничтожение мирных граждан в их домах, в населенных пунктах, где они проживали".

Память, которая горит сильнее огня

Много новых фактов вскрыла Генпрокуратура Беларуси и отношении лагерей смерти. Расследование уголовного дела о геноциде, начатое в 2021 году, обнажило такие цифры, что у любого нормального историка волосы встанут дыбом.



Про Тростенец говорили не всю правду. Если раньше называлась цифра в 206 тыс. убитых, то теперь установлено: не менее 546 тыс. жертв. На территории БССР действовало 578 лагерей смерти, это 578 предприятий по уничтожению людей.



Перелопачены тонны архивов, допрошено свыше 21 тыс. потерпевших и свидетелей. Установлено более 166 ранее неизвестных мест уничтожения людей. Эти цифры драматичны. Но есть разница между слезой на тусовке либералов и реальной помощью. Особенно это чувствуется у наших соседей 9 Мая, где сносят памятники воинам-освободителям, а чествуют тех, кто был на стороне Третьего рейха.

Лауринас Рагельскис, блогер (Литва) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc778884-3aa8-4956-a2a0-d1df6f4ef327/conversions/28b10587-94f0-4cab-a7e5-5632d6eb7834-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc778884-3aa8-4956-a2a0-d1df6f4ef327/conversions/28b10587-94f0-4cab-a7e5-5632d6eb7834-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc778884-3aa8-4956-a2a0-d1df6f4ef327/conversions/28b10587-94f0-4cab-a7e5-5632d6eb7834-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc778884-3aa8-4956-a2a0-d1df6f4ef327/conversions/28b10587-94f0-4cab-a7e5-5632d6eb7834-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лауринас Рагельскис, блогер (Литва):

"Каждый раз накануне праздника проявляется обострение пропаганды. Как будет в этом году? Увидим. В Вильнюсе есть самое большое братское захоронение на Антакальнисском кладбище. Там демонтировали монумент, погасили Вечный огонь. И в прошлом году мэр Вильнюса там устраивал, грубо говоря, такую осквернительную акцию - поставили мусоровоз для гвоздик. Но это никак людей не остановило от посещения. Я в прошлом году и позапрошлом году был на вильнюсском Антакальнисском военном кладбище. Люди шли целый день с утра до вечера на могилы".

На публичной кадастровой карте Беларуси в разделе "Памятники Великой Отечественной войны" сейчас числится более 9 тыс. объектов. Это, в частности, 3 312 братских могил, 507 захоронений жертв войн, 1 151 индивидуальная могила. Каждая точка с координатами, фотографией и статусом.

Пока в Прибалтике сносят памятники красноармейцам, у нас 40 % посетителей мемориалов - молодые парни и девушки, которые повторяют за дедами: "Никто не забыт". Неугасимый огонь памяти не метафора.