Память о 771 белорусе. Часовне-памятнику на Острове слез в Минске исполняется 29 лет

3 августа исполняется 29 лет со дня открытия часовни-памятника на Острове слез - одного из самых пронзительных мемориалов Беларуси, посвященного воинам, погибшим в Афганистане.



Часовня возведена в память о 771 одном белорусе. Архитектурный облик вдохновлен храмом Ефросиньи Полоцкой, подчеркивая связь с национальной историей. Внутри - имена погибших, лампада как символ вечной памяти и фрески с библейскими сюжетами.



Часовня стала не только местом скорби, но и мостом между поколениями. Ежегодно 15 февраля, в день вывода войск из Афганистана, здесь собираются ветераны, их родственники и молодежь.