Панацея или хаотичное метание - в Европе звучит идея о строительстве малых ядерных реакторов

Пока Европа пытается найти выход из энергетического кризиса, спровоцированного подрывом "Северных потоков" и ближневосточной эскалацией, вновь зазвучала идея малых мобильных ядерных реакторов. Насколько она жизнеспособна, безопасна и почему Литва, когда-то демонизировавшая белорусскую АЭС, теперь готова пойти по этому пути? Директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью" проанализировал европейскую повестку, сравнил подходы и напомнил о результатах, которых уже достигла Беларусь.

Концепция малых мобильных реакторов подается как возможное решение энергетических проблем. Но эксперт видит в этом не столько планомерную стратегию, сколько хаотичное метание. "В условиях энергетического кризиса складывается ощущение, что Европа просто хаотично мечется и пытается найти какие-то выгодные решения, оправдать свои проигрыши перед обществом. Общество до конца не понимает, почему именно малые реакторы, а не полноценные АЭС, которые уже установлены и продолжают работать на территории ЕС?" - поставил вопрос Никита Беленченко.

У 13 стран Евросоюза уже есть стационарные атомные электростанции. Вместо того чтобы ставить дополнительные реакторы на их площадках, предлагается новая мобильность.

С одной стороны, малые реакторы имеют преимущества: в два раза меньше времени на производство, в два-три раза ниже цена. Но есть и серьезные риски. "Необходимо обеспечивать более высокий уровень безопасности. Нужно подготовить площадку, забетонировать ее, создать контингент профессионалов. В нынешних условиях турбулентности никто не исключает террористическую угрозу. Эти реакторы не защищены. Охранять их, конечно, будут, но когда территория мобильна, охрана не сможет обеспечить полноценную защиту", - предупредил эксперт.

Ситуация с Литвой особенно показательна. Страна, которая жестко критиковала строительство Белорусской АЭС, теперь сама рассматривает возможность установки мобильных реакторов. "С учетом того, как они реагировали на наше строительство АЭС, теперь мы должны крайне негативно к этому отнестись? Но мы же не кидаем палки в колеса, не строим козни. Мы прагматично к этому относимся. На международных площадках мы будем анализировать документы, которые они предоставляют с точки зрения безопасности", - отметил Никита Беленченко.

Он уверен, что Беларусь будет работать в тесной связке с российскими партнерами. "Росатом" - лидер в строительстве и полноценных станций, и малых реакторов. Франция, которая тоже является лидером в этой сфере, соблюдает технологию и имеет план по безопасности. "Безусловно, мы можем выражать свою критику, но сейчас уровень международных отношений таков, что Евросоюз наплевательски относится к заявлениям России и Беларуси. Поэтому мы спокойно ко всему относимся. Важнее, как к этому относится население. А в Литве население в большей степени не принимает строительство АЭС. Польше тоже придется уговаривать свое население в том, что это безопасно", - подчеркнул эксперт.