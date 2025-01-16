Пархамович: За 2,5 года действия строительной амнистии в эксплуатацию ввели более 2 млн кв. м жилья

В Беларуси Указом Президента продлили строительную амнистию до января 2028 года.

Речь идет про оформление самостроев без штрафов на участке своего дома, будь то веранда, гараж или перепланировка без разрешительных на то документов. Все постройки, возведенные и реконструированные без проекта, могут быть приняты в эксплуатацию в упрощенном порядке. А это значит, сносить их не придется, да и участок с домом можно будет продать.

Новые правила заработали с 2022 года, и за это время белорусы стали активно пользоваться данным механизмом. По сути, услышав просьбы людей, дана возможность всем, кто не успел, еще три года на это.

По словам министра архитектуры и строительства Беларуси Руслана Пархамовича, за прошедшие 2,5 года (указ был принят в середине 2022 года) в эксплуатацию было введено более 2 млн кв. м неоформленного жилья. Причем порядка 1,2 млн кв. м введено в 2024 году.

Руслан Пархамович:

"Наверное, в силу менталитета или привычки люди настроили много жилья, но в свое время не зарегистрировали его в установленном порядке. Сейчас, понимая ответственность, понимая то, что это ресурс, установлено, что только при наличии документов можно пользоваться недвижимостью, ее продавать. Я думаю, все поняли плюсы данного указа и очень активно начали регистрировать постройки".

"Именно с помощью данного указа мы прилично перевыполнили показатель, который установлен директивой № 8: не менее 40 % от общего объема мы должны строить индивидуального жилья. Этот указ сыграл ключевую роль в увеличении процентного соотношения ввода в эксплуатацию индивидуального жилья до 50 %", - отметил министр.