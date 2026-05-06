Перелеты станут дороже?
Главный эксперт российского Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов прокомментировал ситуацию, которая складывается в системе международных полетов.
Эксперт обратил внимание на ряд нюансов. По его словам, очень многое будет зависеть от того, в каких аэропортах какая ситуация складывается с топливом. "Если где-то будет дефицит топлива, вас просто не смогут заправить, то вы и не вылетите. Какие-то направления могут пострадать. И, конечно, стоимость заправки за рубежом очень сильно растет", - подчеркнул он.
Поэтому на авиакомпаниях, которые летают за границу, на них рост цен на топливо и дефицит сказывается более ощутимо, издержки будут для них выше.
"Как ответят авиакомпании с точки зрения ценовой политики, где они начнут повышать цену - на внешних рынках или на внутренних, - задался он вопросом. - Возможность повышать цену для авиакомпании не безгранична, она зависит от конкуренции и потребителя. Если вы начинаете на конкурентных рынках слишком сильно повышать цену, то вы этот рынок потеряете, все уйдут к конкурентам. Авиакомпании будут искать, куда эти издержки переложить", - считает Федор Борисов.
