Перелеты станут дороже?

Главный эксперт российского Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов прокомментировал ситуацию, которая складывается в системе международных полетов.

Эксперт обратил внимание на ряд нюансов. По его словам, очень многое будет зависеть от того, в каких аэропортах какая ситуация складывается с топливом. "Если где-то будет дефицит топлива, вас просто не смогут заправить, то вы и не вылетите. Какие-то направления могут пострадать. И, конечно, стоимость заправки за рубежом очень сильно растет", - подчеркнул он.

Поэтому на авиакомпаниях, которые летают за границу, на них рост цен на топливо и дефицит сказывается более ощутимо, издержки будут для них выше.

Федор Борисов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4b9ed6e-18e3-4538-b84c-9d95a4f59a74/conversions/421bc7d7-2328-46e0-a5a9-1e0323313ca9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4b9ed6e-18e3-4538-b84c-9d95a4f59a74/conversions/421bc7d7-2328-46e0-a5a9-1e0323313ca9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4b9ed6e-18e3-4538-b84c-9d95a4f59a74/conversions/421bc7d7-2328-46e0-a5a9-1e0323313ca9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4b9ed6e-18e3-4538-b84c-9d95a4f59a74/conversions/421bc7d7-2328-46e0-a5a9-1e0323313ca9-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Как ответят авиакомпании с точки зрения ценовой политики, где они начнут повышать цену - на внешних рынках или на внутренних, - задался он вопросом. - Возможность повышать цену для авиакомпании не безгранична, она зависит от конкуренции и потребителя. Если вы начинаете на конкурентных рынках слишком сильно повышать цену, то вы этот рынок потеряете, все уйдут к конкурентам. Авиакомпании будут искать, куда эти издержки переложить", - считает Федор Борисов.