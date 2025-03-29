Первый борт улетел. Спасатели Беларуси окажут помощь пострадавшим от землетрясения в Мьянме

Беларусь направила в Мьянму спецборт для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного стихийного бедствия. Наша страна отреагировала на официальный запрос от властей.

По поручению главы государства в Мьянме будут работать специалисты отряда спецназначения "ЗУБР" МЧС Беларуси. Они аттестованы ООН как отряд международного класса.

Всего к месту назначения отправились 66 спасателей, кинологи с 4 поисковыми собаками и 4 единицы техники со спецоборудованием. Первая группа накануне вылетела с аэродрома Мачулищи на военном самолете Ил-76.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Первое, самое главное, это поиск в завалах людей. Тех, кто остался в живых, или уже людей, которым, к сожалению, ничем мы не можем помочь. А потом уже разбор тех завалов, которые необходимы именно для отыскания людей - задачи, которые нужно будет там выполнить".

"Наши экипажи подготовлены, техника подготовлена. Несмотря на географическую удаленность, около 9 тыс. км, время в полете было 12 часов. Экипажи готовы выполнить данную задачу, опыт уже есть. По поручению главы государства мы подобную помощь уже оказывали. Сирия, Китайская Народная Республика, Турция", - рассказал Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси.