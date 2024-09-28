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Первый республиканский смотр-конкурс среди военно-патриотических клубов МВД стартовал в Горанях
28 сентября в Горанях проходит Первый республиканский смотр-конкурс среди военно-патриотических клубов МВД.
Погода, конечно, пыталась внести свои коррективы, но этих ребят ничем не напугать. Команды поэтапно проходят испытания, а их, уж поверьте, немало, и упражнения весьма непростые. Нужна специальная хорошая подготовка. Ребятам надо уметь стрелять из пневматической винтовки, также среди испытаний - комбинированная эстафета и прохождение полосы препятствий.
Всего в состязаниях принимают участие 11 команд со всех регионов нашей страны, коллективы сборные, участвуют ребята из разных военно-патриотических клубов МВД. Всего более 100 юношей и девушек. Открывал масштабное мероприятие лично министр внутренних дел Иван Кубраков.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"В Министерстве внутренних дел 136 военно-патриотических клубов, участников более 5 тысяч. И я хочу сказать, даже не с каждым годом, а с каждым месяцем участников военно-патриотических клубов становится все больше и больше. Ребята с большим удовольствием принимают участие в военно-патриотических клубах. Идея провести первый смотр-конкурс среди военно-патриотических клубов возникла в первую очередь для того, чтобы ребята между собой пообщались, сдружились".
"Настрой очень боевой. Мы очень долго к этому готовились. Мы приехали сюда за победой и только за ней. Много было физической подготовки, подтягиваний, стрельба, бег. На протяжении длительного времени мы готовились. За этот год я стала весьма физически подготовленной, узнала достаточно много моментов из жизни милиции и точно определилась - хочу связать свою жизнь с этим", - поделилась Мария Еремина - участница военно-патриотического клуба "Стрела".
Борьба разворачивается нешуточная. Все команды подготовленные, сильные и готовы бороться за победу.
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