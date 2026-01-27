"Пешка в игре евроэлит" - чем Молдове грозит выход из СНГ и где может появиться новая горячая точка

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bbe0210-efe6-4755-bbf1-4b7dec3a4e10/conversions/bd858e4c-c658-44eb-8d69-8e0f0a1e95a8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bbe0210-efe6-4755-bbf1-4b7dec3a4e10/conversions/bd858e4c-c658-44eb-8d69-8e0f0a1e95a8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bbe0210-efe6-4755-bbf1-4b7dec3a4e10/conversions/bd858e4c-c658-44eb-8d69-8e0f0a1e95a8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2bbe0210-efe6-4755-bbf1-4b7dec3a4e10/conversions/bd858e4c-c658-44eb-8d69-8e0f0a1e95a8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

Решение Молдовы начать процесс выхода из СНГ продиктовано не только идеологическим выбором проевропейских элит, но и прагматическими соображениями, связанными с возможным военным сценарием в Приднестровье. Кишинев рискует превратиться в "пушечное мясо" для войны, а регион может стать новой горячей точкой. Подробности сморите в "Актуальном интервью".

"За этим решением стоит несколько факторов. Первый и основополагающий - политическая позиция молдавских элит, которая является радикально проевропейской в плане безудержного стремления к вхождению в Евросоюз даже на условиях разрушения своей собственной страны", - заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Романов. Для них выход из СНГ, по его словам, символизирует разрыв с "ненавистной Россией" и советским прошлым.

Однако за идеологией стоят более прагматичные мотивы, связанные с давлением со стороны Европы. "Европейские элиты, которые по-прежнему нацелены на то, чтобы нанести России стратегическое поражение на поле боя, ищут способы преодолеть тот уже наметившийся кризис в ходе СВО. Одним из асимметричных ответов может быть провокация в Приднестровье", - отметил депутат. Ввод украинских или натовских войск в регион потребовал бы от России принятия сложных решений о военной помощи.

Кроме того, Киеву необходимы новые логистические пути для поставок вооружения. "Очень выгодный для ВСУ маршрут проходит через север Молдовы и Приднестровье. Это также одна из причин, почему так быстро начался этот процесс выхода из СНГ", - пояснил эксперт.

Экономические последствия такого шага для самой Молдовы будут тяжелыми. "Там глубоко разбалансированное торговое отношение, торговая политика Молдовы. Импорт в три раза превышает экспорт. И если будут потеряны рынки России, Беларуси, то это еще больше усугубит вот этот кризисный процесс", - считает Олег Романов. По его прогнозу, движение в ЕС не приведет к процветанию, а превратит страну в "пешку" и "плацдарм для возможного начала боевых действий".

Наиболее уязвимым местом признается Приднестровье, которое уже подвергается экономическому удушению. "Возможность для экспорта продукции, для конструктивного взаимодействия с Россией очень серьезно ограничены", - отметил эксперт. По его мнению, сценарий может быть не обязательно классическим вторжением: "Может быть, паралич системы жизнеобеспечения, энергоструктуры диверсионно-разведывательными группами, чтобы парализовать жизнь страны".