Петровский: В 80-летие Победы мы должны говорить, что победило и какую систему мы победили

"Та либеральная демократия, которой кичится Запад, сегодня и она в их руках не работает. Поэтому они идут к прямой, открытой тирании, где стараются неугодных не допускать до выборов, проводить политические процессы и указывать странам, куда их лидеры должны ехать или не ехать. Фактически это политический шантаж, который проводится с целью выкручивания рук, с целью, чтобы эти страны были марионетками, не имели суверенитета и независимости. Это тот же самый фашизм. В годовщину 80-летия Победы мы должны говорить, что конкретно победило, какая система победила и какую систему мы победили. А это конкретные ценности - социальная справедливость, равенство, дружба народов. Что мы видим сегодня? Новый национализм, доходящий до нацизма, когда западные лидеры готовы его финансировать. Поэтому те вызовы, которые имеются, очень страшны. Ушло поколение, помнящее войну. И новые политики считают, что даже открытая горячая война - это нормальный способ решения их проблем и вопросов", - отметил секретарь по идеологии Компартии Беларуси Петр Петровский.