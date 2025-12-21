"ПЛАН Б": о чем говорили на ВНС в разные годы и какие ключевые решения принимали

Гарант политической стабильности и суверенитета страны. Статус Всебелорусского народного собрания как высшего органа народовластия закреплен в Конституции. Решения ВНС обязательны для исполнения, могут отменять правовые акты, за исключением принятых судебными органами.

ВНС называют уникальным феноменом политической системы, который знаком нам еще со страниц истории. Традиции решать важнейшие вопросы сообща, толокой, характерны для большинства славянских народов. Так, помним про полоцкое вече. Если говорить о современной истории и трансформациях самой формы, первое ВНС в Беларуси прошло в 1996 году.

О чем говорили на ВНС в разные годы? И какие ключевые решения принимали - в проекте "ПЛАН Б".

От вече к ВНС

Только народ вправе решать свою судьбу. 29 лет этому лозунгу. В октябре 1996 года прошло первое ВНС. Около 5 тысяч делегатов. Инициатором собраться стал Александр Лукашенко. Это был его план Б: обратиться за поддержкой к народу и вместе определить, по какому пути идти стране: оставаться заложницей в руках жаждущих реванша за свои поражения политиков, или установить порядок, бросить все силы на решение реальных проблем. Присутствующие тогда во Дворце спорта (а именно там проходило первое ВНС) вспоминают: Президент говорил, а в зале - полная тишина.

Это тогда определили: нужно больше работать на экспорт, строить жилье и развивать АПК. И вот еще важная мысль: право экспертизы власти должно быть представлено народу. Это то, к чему пришли, то, что прописали в Конституции.

Сегодня ВНС утверждает программы социально-экономического развития, предлагает изменения и дополнения в Конституцию, вправе рассматривать вопрос легитимности выборов, может сместить Президента или - при наличии оснований - ввести ЧС или военное положение в стране. До этого, с 1996 года, все решения ВНС носили исключительно рекомендательный характер.

Выбранный путь - эволюционных преобразований - оправдал себя. И вот уже 2001-й - "За сильную и процветающую Беларусь". ВНС во Дворце Республики, собственно, и все разы после.

Ко второму ВНС в стране провели 2 референдума. Вместе определили конституционное устройство страны, решили вопрос с государственными языками, утвердили государственные символы. И взялись серьезнее за здоровье нации. На втором собрании Александр Лукашенко ставит задачу создать в стране современные исследовательские центры и укрепить материально-техническую базу.

"Государство для народа" - это про третье ВНС (2006 год - прим. ред.). На нем, кстати, в дни проведения работала горячая линия. Люди по телефону могли высказать свои предложения по обсуждаемым проблемам и направить вопрос Президенту. В 2010-м говорили о новом облике экономики. Как следствие - в стране начали строить БелАЭС. Сегодня уже говорим о расширении. Инвестиции, занятость, экспорт, информатизация и молодежь - приоритеты, которые на пятилетку определили в 2016-м.

2021-й и шестое ВНС. После непростого периода белорусы снова собираются вместе. Именно на нем, по предложению главы государства, был дан старт конституционной реформе. После собрания началась масштабная работа по подготовке изменений и дополнений в Основной Закон.