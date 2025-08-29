Саммит ШОС - самая масштабная встреча организации. В 2025 году на нее пригласили более 20 глав государств и руководителей международных объединений. Все они подтвердили свое присутствие.

Это еще раз подтверждает опасения Запада - сегодня формируются новые принципы мироустройства. Почему Соединенные Штаты так боятся развития ШОС и БРИКС, обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов".

Кто и зачем взорвал "Северные потоки"? Какой именно будет комбинация разрешения украинского конфликта? И почему раскол в Европейском союзе становится все глубже? Непредсказуемость официального Киева уже вылилась в прямой конфликт с Венгрией, на очереди - Польша.

Дмитрий Жук, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сейчас Зеленский нарочито демонстрирует собственную недоговороспособность на примере взаимоотношений с Венгрией. Он показывает миру, что с ним нельзя договориться. Нужно понимать, что конфликт с Венгрией не вчера возник".

А также торжество нацизма в ЕС - чью фотографию следует разместить на монументе жертвам коммунизма в Германии?