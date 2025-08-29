3.69 BYN
Почему раскол в ЕС становится все глубже - в новом выпуске "Клуба редакторов"
Саммит ШОС - самая масштабная встреча организации. В 2025 году на нее пригласили более 20 глав государств и руководителей международных объединений. Все они подтвердили свое присутствие.
Это еще раз подтверждает опасения Запада - сегодня формируются новые принципы мироустройства. Почему Соединенные Штаты так боятся развития ШОС и БРИКС, обсуждают эксперты и гости "Клуба редакторов".
Кто и зачем взорвал "Северные потоки"? Какой именно будет комбинация разрешения украинского конфликта? И почему раскол в Европейском союзе становится все глубже? Непредсказуемость официального Киева уже вылилась в прямой конфликт с Венгрией, на очереди - Польша.
Дмитрий Жук, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Сейчас Зеленский нарочито демонстрирует собственную недоговороспособность на примере взаимоотношений с Венгрией. Он показывает миру, что с ним нельзя договориться. Нужно понимать, что конфликт с Венгрией не вчера возник".
А также торжество нацизма в ЕС - чью фотографию следует разместить на монументе жертвам коммунизма в Германии?
Смотрите новый выпуск "Клуба редакторов" 29 августа в вечернем эфире.