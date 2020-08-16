Почему в 2020 году Западу не удалось сменить власть в Беларуси

До президентских выборов остаются считанные дни. Свой главный выбор белорусы сделают 26 января. От него зависит, как страна будет развиваться в будущем. Продолжается и досрочное голосование. События пятилетней давности все еще откликаются в памяти.

Мы хорошо помним, что в 2020 году происходило на улицах городов. Попытки госпереворота, планы расправы с госслужащими и силовиками, покушение на Президента Беларуси Александра Лукашенко и его семью. А если бы тогда власть перешла к беглым, какой сегодня была бы Беларусь? Украинский сценарий был бы распечатан в двух экземплярах. Отголоски событий прошлого разобрали в новом выпуске "По форме".

Александр Лукашенко, 16.08.2020 года:

"За окно посмотрите! Танки и самолеты на взлете в 15 минутах от границ Беларуси! Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах страны. Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина и ее руководство приказывают нам провести новые выборы. Если мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация!"

Речь, от которой идут мурашки по коже. А еще это кадры, которые прочно вошли в историю. Тогда, 16 августа, на главной площади страны Президент обратился к белорусам с призывом спасти страну. Сценарий госпереворота воплощался в жизнь, и все действия были согласно западным методичкам, были и те же кадры, что и в Ливии, Украине.

В тот день в своем выступлении Главнокомандующий обратился к белорусам с вопросом "что именно они хотят изменить".

Вы хотите перемен? Каких? Что будем менять? Вы хотите реформ? Скажите, каких! Завтра начнем! Вы хотите вертолетных денег? Но вы же знаете, что не бывает воздушных вертолетных денег, что деньги нужно зарабатывать каждый день. И не на площади, а в полях, на заводах, на фабриках! Александр Лукашенко, 16.08.2020 года

За кадром этих дней осталась колоссальная работа Президента. В то время принимались важные решения. Решения, благодаря которым сегодня продолжаем жить под мирным небом.

Современная история не знает случая, когда глава какого-либо государства с оружием в одной руке, а другой, - сжимая ладонь сына, вышел к толпе. Так 18 августа 2020 года поступил Александр Лукашенко. Тогда он продемонстрировал не только то, что он на месте и рядом с народом, но и то, как сильно любит свою страну, что готов защищать ее до конца.

Это не бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал. Вряд ли можно представить себе Макрона или Шольца, Науседу или Дуду с автоматом в руках. Предполагаем, что они и держать-то его не умеют. Кто сможет вот так выйти к разъяренной толпе и вести диалог? Никто! А он смог.

Это было время неизвестности - люди не понимали, что будет дальше и какими последствиями может обернуться свержение действующей власти. Но об этом всем знал глава государства, и еще в 2020 году предсказал будущие изменения - и милитаризацию, и разрыв отношений с западными соседями, и возможный конфликт на Украине. Он по пунктам разложил, что ждет и Беларусь при новой демократической власти.

Бог нам помог в 2020 году. Если бы мы тогда не выстояли, здесь была бы война. Они бы сюда затащили войска НАТО. Представьте реакцию России - под Смоленском стоят войска НАТО. Это же ядерная война была бы. Александр Лукашенко (15.03.2024 года на встрече, приуроченной к 30-летию Конституции Беларуси)

Нагнетание обстановки начало происходить не только внутри страны, но и у границ. 22 августа 2020 года Главнокомандующий принял решение привести основные части Вооруженных Сил Беларуси в полную боевую готовность. Он заявил: "Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы".

Военные закрыли границы на замки, при этом со стороны Запада и Украины продолжали сыпаться обвинения в адрес руководства Беларуси. Президент приказал задействовать самые жесткие меры, чтобы отстоять территориальную целостность государства. И оказался прав. Через два года результаты такой же цветной революции стали видны в Украине. Там тоже хотели перемен, демократии, мнимой свободы и европейского воздуха. На пути к своей цели люди строили баррикады, нападали на сотрудников милиции, забрасывали силовиков коктейлями Молотова, чтили фашистских прихвостней - все ради демократии.