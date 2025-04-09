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Почти 2,5 тыс. фур ожидают на границе въезда в Евросоюз
На границе Беларуси въезда в Литву, Латвию и Польшу ожидают около 2,5 тыс. большегрузов. Контрольные службы ЕС оформили всего 31 % фур от нормы за последние сутки. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Государственного пограничного комитета Беларуси.
"Вторые сутки подряд очередь грузового транспорта в страны ЕС существенно увеличивается. Ко вторнику количество фур выросло на 230 единиц, сегодня - на 300. Всего на границе Беларуси въезда в Литву, Латвию и Польшу ожидают около 2,5 тыс. большегрузов. При этом сопредельные контрольные службы продолжают искусственно замедлять оформление", - сообщили в Погранкомитете.
Самый загруженный маршрут на въезд в Евросоюз проходит через польский пункт пропуска "Кукурыки" (сопредельный "Козловичи") - 1160 фур. За сутки сопредельная сторона пропустила всего 45 % грузовых автомобилей от нормы.
"Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском погранпереходе "Мядининкай" ("Каменный Лог") - пропущено лишь 12 % транспорта. В "Шальчининкае" ("Бенякони") оформили 41 % грузовиков. На латвийском направлении перед "Патерниеками" ("Григоровщина") скопилось 390 грузовых автомобилей. В Латвию проследовало всего 29 % транспорта от нормы", - сообщили в пресс-службе.
По состоянию на 10:00, въезда в польский пункт пропуска "Тересполь" (сопредельный "Брест") ожидают 560 легковых автомобилей и 9 автобусов. За прошедшие сутки сопредельная сторона выполнила норму по пропуску авто из Беларуси на 33 %.