Под видом энергетиков выманивают персональные данные

В Витебской области активизировались мошенники - об этом предупредили в милиции региона. Каким образом аферисты могут использовать добытую обманом информацию, остается только догадываться, но уже известно почти о двух десятках потерпевших. На городской телефон им звонил некий мужчина. В некоторых случаях он представлялся работником предприятия "Витебскэнерго", в других - представителем его филиала "Энергосбыт".