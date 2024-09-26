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Под видом энергетиков выманивают персональные данные
В Витебской области активизировались мошенники - об этом предупредили в милиции региона. Каким образом аферисты могут использовать добытую обманом информацию, остается только догадываться, но уже известно почти о двух десятках потерпевших. На городской телефон им звонил некий мужчина. В некоторых случаях он представлялся работником предприятия "Витебскэнерго", в других - представителем его филиала "Энергосбыт".
Надежда Денисюк, официальный представитель УВД Витебской области:
"Он сообщал, что необходима замена счетчика электроэнергии, а для этого требуются паспортные данные и номер мобильного телефона. Уважаемые граждане! Будьте бдительны! При поступлении подобных звонков не сообщайте персональные данные, немедленно прекратите разговор. Работники государственных предприятий и организаций не требуют передачи личных данных граждан по телефону".
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