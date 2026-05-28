"Доблесть и мастерство": какие испытания проходят бойцы в финальный день соревнований

В Витебском районе продолжаются испытания среди бойцов сил специальных операций. Четвертый день соревнований "Доблесть и мастерство" проверял бойцов в стрельбе, на полосе препятствий и в спаррингах. До финала добралась лишь малая часть испытуемых.

28 мая проходит финальный день испытания на право ношения нагрудного знака "Доблесть и мастерство" среди бойцов сил специальных операций. Отметим, что в 2026 году в этих испытаниях участвует более 70 бойцов. Но до финала доходят далеко не все. Испытания очень сложные даже для подготовленных бойцов.

Утро заключительного дня для испытуемых началось с инженерного дела. Им приходилось закладывать взрывчатку. Всеми этими знаниями и умениями бойцы должны владеть. Тем не менее, в экстремальных условиях нужно все четко рассчитать по времени.

Надо отметить, что накануне все испытуемые прошли больше 30 км по пересеченной местности с полной выкладкой. Кроме того, ночью прошел этап поиска, что также не прибавляет сил. 28 мая им пришлось показать свое мастерство во владении стрелковым оружием.

Александр Ильюкевич, командующий ССО ВС Беларуси:

"Сегодня четвертый день испытаний на право ношения нагрудного знака "Доблесть и мастерство". Военнослужащие, пройдя 30-километровый марш, переночевали в дневке в суровых условиях. Погода неблагоприятная, но военнослужащие, преодолевая свои возможности, вышли на минно-подрывное дело. В дальнейшем выполняют нормативы по стрельбе из штатного оружия. Кто проходит этот этап, переходит в следующее - прохождение полосы разведчика, далее проходят переправу. Ряд военнослужащих уже можно поздравить, они стали обладателями заветного знака. Некоторые из них уже четвертый раз сдают испытания, но на этом не останавливаются. Сегодня они поставили точку в своей заветной мечте и стали обладателями этого нагрудного знака".

Также на финальный день были приглашены курсанты. Первокурсники наблюдали за всеми испытаниями, а курсанты старших курсов также сдают испытания на данный знак и показывают неплохие результаты. "Я убежден, что завтра на награждении также будут присутствовать и представители Военной академии, курсанты старших курсов", - отметил Александр Ильюкевич.