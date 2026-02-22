В преддверии 23 Февраля девушки, мамы, дочери думают о том, как сделать этот праздник потрясающим и подарить незабываемые эмоции.

Это праздник с более чем вековой историей. За это время он сменил несколько названий, а Днем защитников Отечества стал в 90-е годы. Сегодня это главный мужской день, когда поздравляют тех, кто стоит горой за Родину, семью и свое дело.

Но чего же хотят мужчины в этот праздник - вопрос, которым задаются многие. Подобрали топ-5 оригинальных и эмоциональных подарков на 23 Февраля.

Почувствовать драйв, разогнаться до 100 км/ч и при этом не нарушить правила легко. Вдали от серых будней это можно сделать на картинге. Здесь и взрослые, и дети получат свою порцию адреналина и оторвутся по полной.

Перед тем как сесть в гоночный автомобиль, необходимо правильно экипироваться: костюм, защита для ребер и шеи, шлем, а дальше важно внимательно слушать инструктаж.

Костюм для картинга news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f0b0c47-e666-454e-a06e-a5d2da3b11e5/conversions/60c6507e-eef3-4604-8150-1ce47add4b16-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f0b0c47-e666-454e-a06e-a5d2da3b11e5/conversions/60c6507e-eef3-4604-8150-1ce47add4b16-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f0b0c47-e666-454e-a06e-a5d2da3b11e5/conversions/60c6507e-eef3-4604-8150-1ce47add4b16-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f0b0c47-e666-454e-a06e-a5d2da3b11e5/conversions/60c6507e-eef3-4604-8150-1ce47add4b16-xl-___webp_1920.webp 1920w

Егор Гапанович, инструктор по картингу:

"У вас под ногами будет 2 педали. Вместе их не нажимаем, нажимаем по одной и по очереди. Заезд начинаем с зоны питлейна, здесь же его и заканчиваем. Во время заезда, если где-то врезались, застряли, заглохли, самостоятельно из машинок не встаем, руки и ноги не достаем, поднимаем руку вверх и ожидаем, пока вам помогут".

Катание на гоночном болиде дает те эмоции, которые точно останутся с вами надолго.

Попробовать себя в новом деле всегда интересно, а скалолазание - это не просто спорт, а настоящий вызов себе. Здесь включается не только сила мышц, но и интуиция: каждый шаг и каждое движение нужно продумывать заранее. Маршруты подобраны для любого уровня подготовки - от новичка до профи. Всего в распоряжении любителей высоты более 100 трасс разной сложности.

скалолазание news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1aafb88b-804f-442b-83fd-6ae57d8090cf/conversions/aebd9e6d-694f-48d9-a39f-04adf07070ef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1aafb88b-804f-442b-83fd-6ae57d8090cf/conversions/aebd9e6d-694f-48d9-a39f-04adf07070ef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1aafb88b-804f-442b-83fd-6ae57d8090cf/conversions/aebd9e6d-694f-48d9-a39f-04adf07070ef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1aafb88b-804f-442b-83fd-6ae57d8090cf/conversions/aebd9e6d-694f-48d9-a39f-04adf07070ef-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Брагин, инструктор по скалолазанию:

"У нас есть одна из дисциплин скалолазания, а именно боулдеринг. Это лазание по валунам, невысоким скалам и пещерам. Высота маршрутов составляет 4-6 м. Страховкой выступает толстый мат. Мы показываем, как правильно группироваться, спрыгивать, чтобы избежать травматизма. Это нетипичный спорт для нашего организма, и понять, как правильно поставить ногу, расположить свое тело, - большая сложность. Но для этого мы здесь и работаем, чтобы показать людям, как правильно расположиться, как проще достичь своей цели".

Для того чтобы залезть на маршрут, помимо разминки, нужно определенное снаряжение: скальные туфли, чтобы лучше ноги стояли на зацепках, и магнезия, чтобы забирать влагу из рук.

Один из вариантов подарка на 23 Февраля - мастер-класс у шеф-повара.

Сергей Петраченко, шеф-повар:

"Не приходить, а прибегать сюда надо, потому что этот формат сумасшедший и потрясающий. Здесь предоставлена свобода действий и эмоций. Мы готовим потрясающие блюда, создаем шедевры".

Сергей Петраченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/435e72ba-6021-4d17-8882-2fc00a33439c/conversions/9643d035-b295-4730-b42b-91636a53e888-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/435e72ba-6021-4d17-8882-2fc00a33439c/conversions/9643d035-b295-4730-b42b-91636a53e888-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/435e72ba-6021-4d17-8882-2fc00a33439c/conversions/9643d035-b295-4730-b42b-91636a53e888-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/435e72ba-6021-4d17-8882-2fc00a33439c/conversions/9643d035-b295-4730-b42b-91636a53e888-xl-___webp_1920.webp 1920w

"У нас абсолютно разные форматы и меню. На 23 Февраля мы иногда готовим специальное меню, которое подходит именно мужчинам, которые хотят сытно поесть, т. е. это разные бургеры, стейки. Все это обсуждается, когда вы заказываете меню. Есть три вида меню: бюджетный вариант, средний, чтобы поиграть со вкусами, и чуть подороже", - добавил Сергей Петраченко.

Почувствовать себя настоящей командой, оборонять штаб и отражать атаки противника можно на лазертаге. Боевые действия разворачиваются в специально построенном лабиринте с ограниченной видимостью. Условия максимально приближены к реальным. Каждый участник получает полную экипировку: защитный жилет и бластерный автомат.

Если вам надоела обычная реальность, попробуйте окунуться в виртуальную и покататься на американских горках.

Эдуард Шелег news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/584c952d-59bb-434a-9450-811f03b7ead3/conversions/f4ecf201-fb69-4a08-8ca9-116b117af4cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/584c952d-59bb-434a-9450-811f03b7ead3/conversions/f4ecf201-fb69-4a08-8ca9-116b117af4cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/584c952d-59bb-434a-9450-811f03b7ead3/conversions/f4ecf201-fb69-4a08-8ca9-116b117af4cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/584c952d-59bb-434a-9450-811f03b7ead3/conversions/f4ecf201-fb69-4a08-8ca9-116b117af4cb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эдуард Шелег, сотрудник развлекательного центра:

"Ощущение виртуальности дают именно VR-очки и хорошая громкая музыка. Обязательны надежные условия - пристегнуться к нашему аппарату".