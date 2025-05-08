Погода в Беларуси 9 мая будет не совсем праздничной

Какой будет погода в праздничный день 9 Мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Объявлено штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки от 0 до минус 5 градусов. "Погоду продолжит определять область повышенного атмосферного давления и холодная неустойчивая воздушная масса", - отметили в Белгидромете.

Ночью прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег). Ветер северо-западный, ночью слабый, днем 4-9 м/с.

Заморозки ночью ожидаются на большей части территории, местами минимальная температура воздуха составит плюс 1-4 градуса. Максимальная температура воздуха днем - 8-14 градусов выше нуля.

В Минске ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется (вероятность 5-10 %), лишь во второй половине дня местами по городу может быть небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %). Ветер ожидается северо-западный - ночью слабый, днем 4-9 м/с. Ночью будут заморозки минус 1-3 градуса. Максимальная температура воздуха днем - плюс 9-11 градусов.

В Гродно ночью будет переменная облачность, без осадков, днем - облачно с прояснениями. Пройдет небольшой кратковременный дождь (вероятность 60-70 %). Ветер северо-западный ночью слабый, днем 4-9 м/с. Ночью ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов. Максимальная температура воздуха днем - 9-11 градусов выше нуля.

В Бресте ночью прогнозируется переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями. Вероятность осадков - 5-10 %. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный 3-8 м/с. Ночью ожидаются заморозки 0 - минус 2 градуса. Максимальная температура воздуха днем - 10-12 градусов.

В Гомеле будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 1-3 градуса, максимальная днем - 11-13 градусов.

В Могилеве ночью ожидается переменная облачность, днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-западный 4-9 м/с. Ночью могут быть заморозки от нуля до минус 2 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит 10-12 градусов.