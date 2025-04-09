Покорение вселенной - как белорусы осваивали космос в разные исторические периоды

Беларусь прошла путь от разработок отдельных материалов и комплектующих в советский период до создания собственных спутников, Центра управления полетом и работы гражданина Беларуси на МКС в годы независимости.

"Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? А человек покорит просторы Вселенной!" - эти слова как нельзя лучше отражают дух Дня космонавтики. Наша страна - звезда первой величины, зажглась на космической карте мира. От создания передовых технологий дистанционного зондирования Земли до участия в международных проектах. Расскажем подробнее

Свой вклад в покорение Вселенной белорусы начали вносить еще за 350 лет до первого полета человека в космос, и это были астрономы. Это и серьезная научная школа, и промышленность, многие десятилетия работающая на космос, и определенный символизм, имеющий глубокие исторические корни. Беларусь - земля с космическим делом: здесь родились Петр Климук, Владимир Коваленок, Олег Новицкий и Марина Василевская.

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Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси:

"Мы сейчас работаем над новым спутником дистанционного зондирования Земли субметрового разрешения. Спутник будет один из лучших в мире, оснащен нашим оборудованием, съемочная аппаратура, микроэлектроника, материалы, защита микроэлектроники, экраны по защите. Все наши разработки".

"А звезды, тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны". Белорусы работу в космической отрасли не прекращали никогда. Ученые, инженеры, конструкторы и рабочие из Беларуси с конца 1950‑х участвовали в разработке и реализации различных космических программ. Уже на первых советских искусственных спутниках Земли работали приборы, сделанные в БССР. Время показало, что наиболее взаимовыгодным в космической сфере оказалось российско-белорусское сотрудничество. Запуск на околоземную орбиту своего космонавта для Беларуси был лишь вопросом времени.

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Марина Василевская, космонавт, герой Беларуси:

"Как Гагарин сказал, нужно побывать всем людям в космосе для того, чтобы ценить и понимать вообще, что мы имеем. Потому что на самом деле, когда я была на высоте 400 километров от Земли и в первый раз посмотрела в иллюминатор, я заплакала от того счастья, от той красоты, которую я могла увидеть своими глазами".

Тесное сотрудничество в космических программах Союзного государства сегодня позволяет Беларуси и России успешно развивать общее научно-технологическое пространство, в том числе речь о наземных и орбитальных космических средствах. В 2015-м в НАН Беларуси создано и успешно действует Агентство по космическим исследованиям. Белорусские ученые работают в тесном сотрудничестве с Роскосмосом. Это позволило создать Белорусскую космическую систему дистанционного зондирования Земли, а 22 июля 2012 года вывести на орбиту белорусский космический аппарат.

Руслан Титов, редактор журнала "Восток. Путь к звездам", историк космонавтики:

"Если рассматривать перспективы сотрудничества, то помимо производства спутников, помимо разработки новых программ для экспериментов и на борту Международной космической станции, и на борту станции будущей российской это все замечательно, но нужно заниматься и пилотируемой космонавтикой в том числе".

Сегодня на околоземной орбите работают спутник связи "Белинтерсат-1" и образовательный наноспутник BSU Sat-1.Ценная информация из космоса упрощает работу на земле сразу по нескольким направлениям, включая природопользование, борьбу с лесными пожарами и паводками. Сигналы из космоса отправляются в 11 министерств и ведомств. Снимки с высоты помогают, например, даже распознать поражение деревьев жуками-короедами.