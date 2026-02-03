Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Политолог Двойников: Раскола Америки с Европой никогда не произойдет, это игра на публику

Напряженные отношения между США и странами Европы - лишь политическая игра, отмечают аналитики. Трамп добивается не раскола в альянсе, а полного доминирования над Евросоюзом и НАТО.

Валерий Двойников, политолог, публицист, председатель фонда им. Петра Великого (Бельгия):

"Раскол Америки с Европой никогда не произойдет. Это всего лишь игра на публику. Все, чего хочет Трамп, - покорить Европу, показать, что он сильнее, что Европа должна полностью его слушаться. И Европа будет это делать. Никуда Европа не денется. На самом деле всеми структурами в Европе руководят именно Соединенные Штаты Америки, а НАТО полностью зависит от Америки. То есть во всем этом выпендреже Европы нет никакой сути. Это все временно, и цель Трампа (и он действительно ее добьется, у Европы не будет выбора) - покорить эту конкурентную организацию, которой является Европейский союз".

Разделы:

ОбществоМнение

Теги:

ЕвропаСШАэкспертыДональд Трамп