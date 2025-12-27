Политолог Манойло: Путин и Трамп - о чем они договорятся, будет зависеть судьба Украины

То, что от позиции Европы и Киева в вопросе урегулирования конфликта в Украине практически ничего не зависит, говорят эксперты.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Надо отметить тот факт, что от Европы и от Зеленского, от их мнения об урегулировании вооруженного конфликта на Украине, ровным счетом ничего не зависит. Потому что главными субъектами в этом процессе являются Российская Федерация, которая ведет в Украине специальную военную операцию, и Соединенные Штаты Америки, которые активно участвуют в переговорах. То есть, два человека - Путин и Трамп. И вот от того, о чем они договорятся, и будет зависеть судьба Украины".

Эксперт подчеркнул, что Трамп не считает Европу субъектом в плане международных отношений, т. е. для Трампа Европа - это источник извлечения прибыли. Это то, на чем он делает деньги, заставляя Европу покупать американское оружие по завышенной цене на европейские деньги, которые они отбирают у вдов, сирот, школьников и пенсионеров. То есть из-за социальных программ, за счет которых Европа финансирует закупку оружия, идущего в Украину. И все, и больше Европа Трампа не интересует.