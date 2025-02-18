Полонез, вальс, полька - офицерский бал прошел в Бресте

Под звуки известных классический произведений в Брестском академическом театре драмы прошел бал в стиле эпохи Петра I. Полонез, вальс, полька, дамы в роскошных платьях, кавалеры в парадной форме.

Мастерству движений и этикету их обучали профессионалы на протяжении двух недель. Участниками большого танцевального вечера стали молодые офицеры Брестского гарнизона и медработники областной клинической больницы - всего 16 пар. И одна из них совсем скоро станет семейной, кстати, благодаря именно офицерскому балу.

Анна Сеньковец, гендиректор Брестского академического театра драмы:

"Офицерский бал - это в первую очередь не вечер, где можно просто потанцевать, повальсировать. Это мероприятие, посвященное патриотическому воспитанию нашей молодежи".