Полоцкие пограничники обнаружили труп беженца на границе с Латвией

На границе с Латвией обнаружен труп беженца. Вблизи находились латвийские военные. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Днем 6 февраля полоцкие пограничники в 15 м от латвийского пограничного забора обнаружили тело беженца. Мужчина арабской внешности находился на земле между деревьев без признаков жизни. Как уточнили в Следственном комитете, труп находился в непосредственной близости от калитки для животных в заборе на латвийско-белорусской границе. Документов и личных вещей у мужчины при себе не было.

Фото ГПК

Пограничники вызвали следственно-оперативную группу Браславского РОВД.

Латвийские военные еще до прибытия белорусских пограничников находились вблизи погранзаграждения и фиксировали все происходящее на телефон.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем зафиксирована следовая картина. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. После первоначального осмотра тела следствие не исключает в том числе версию наступления смерти от переохлаждения.

По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.