Полярное сияние озарило ночное небо над Беларусью
Автор:Редакция news.by
В ночь на 20 января белорусы могли наблюдать нехарактерное для страны природное явление - полярное сияние. Зеленые, фиолетовые и малиновые волны танцевали от горизонта до горизонта.
Северное сияние жители Беларуси смогли увидеть из-за сильнейшей за последние годы вспышки на Солнце.
Магнитная буря продолжается. Ожидается, что она будет длиться не менее суток, а полная стабилизация будет только через два-три дня. Это значит, что в ближайшие ночи у белорусов снова есть шанс увидеть красоту разноцветного неба.