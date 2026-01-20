Полярное сияние озарило ночное небо над Беларусью

В ночь на 20 января белорусы могли наблюдать нехарактерное для страны природное явление - полярное сияние. Зеленые, фиолетовые и малиновые волны танцевали от горизонта до горизонта.

Магнитная буря продолжается. Ожидается, что она будет длиться не менее суток, а полная стабилизация будет только через два-три дня. Это значит, что в ближайшие ночи у белорусов снова есть шанс увидеть красоту разноцветного неба.