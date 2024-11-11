Демократы в США идут на выход. Поражение Харрис и компании называют развалом партии и упадком бренда. Почему стратегия "спасти рядового Байдена" была обречена на провал? Просчеты и фатальные ошибки Белого дома: неуважение к избирателям и преступления на мировой арене.