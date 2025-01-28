Попович: Сербия и Беларусь сами определяют свою политику, поэтому испытывают давление

С приходом Дональда Трампа многое поменяется к лучшему. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился министр правительства Сербии Ненад Попович.

Свое мнение он базирует на первых шагах американского президента, который одним из решений принял то, что существует только два пола: мужской и женский. По его словам, это хороший знак. "В Сербии и Беларуси традиционные ценности. Мы традиционные народы, - отметил он. - Это дает какую-то надежду, что действительно начнется нормальный разговор, что будут уважаться мнения любой страны, маленькая она или большая. Что мы будем Европой свободных народов".

Ненад Попович:

"Мы и в Сербии, и в Беларуси никому не позволяем вмешиваться в наши внутренние дела. Мы хотим сотрудничать со всеми на благо всех народов. И политика наших двух президентов, политика наших правительств должна продолжаться".

"Внутри БРИКС поддерживают нашу политику, никто не вмешивается в нашу политику, но мы сотрудничаем со всеми, - отметил министр правительства Сербии. - Векторы наших экономик и вектор движения нашей политики мы хотим определять сами. Народы Сербии и Беларуси сами определяют свою политику, поэтому на нас часто давят - и на вашего Президента, и на нашего. Они крепкие, мы крепкие страны, все это выдержим.