Посол Касько: Беларусь и Индия выстраивают равные партнерские отношения

Беларусь и Индия выстраивают равные партнерские отношения. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии Михаил Касько.

Он отметил, поскольку на политическом уровне проходят встречи, следовательно, они интересны обеим сторонам. А также напомнил, что Индия была первой страной, которая поддержала заявку Беларуси на полноценное членство в Шанхайской организации сотрудничества. Индия была и среди стран, поддержавших Республику Беларусь как страну - партнера БРИКС.

Говоря о том, какая белорусская продукция интересна Индии, дипломат отметил, что хорошо реализуется продукция деревообработки и текстильной отрасли. "Оршанские ткани и нити здесь присутствуют и завоевывают свою нишу. Традиционно мы сюда поставляем продукцию машиностроения, поставляем много различных удобрений", - перечислил Михаил Касько.

"Органы государственного управления, которые вместе с посольством выполняют задачи по росту и диверсификации экспорта, в прошлом году фактически все выполнили эти задания, что говорит о том, что карта, которая была сформирована в предыдущие годы, работает. Мы правильно определили товары и ответственные предприятия за сотрудничество с Индией", - констатировал глава белорусского диппредставительства в Индии.

Он также отметил, что услуги в области образования остаются стабильно востребованными. "К сожалению, эти услуги пока ограничиваются сферой медицинского образования. Поэтому ставим себе задачу значительно расширить перечень специальностей, по которым мы могли бы быть привлекательными для граждан Индии", - сказал дипломат.

Михаил Касько:

"БЕЛАЗ выполняет долгосрочный контракт, включая сервисную поддержку и поставку запасных частей. На государственном предприятии Coal India, крупнейшем производителе угля в стране, практически 100 БелАЗов продолжают успешно работать. Рассчитываем, что, возможно, еще до 20 машин дополнительно придут сюда".

"Мы реализуем поручение главы государства вместе с Минским тракторным заводом и Министерством промышленности по созданию сборочного производства тракторов на территории Индии. По разным причинам есть задержка с реализацией этого поручения. Вместе с тем, вселяют оптимизм текущие подходы Минского тракторного завода по активизации этой работы", - отметил дипломат.

Он обратил внимание, что на рынке Индии помимо местных производителей техники присутствуют и международные, и есть достаточно серьезные стандарты, в том числе по особенностям двигателя. Белорусское посольство ориентирует отечественные предприятия не просто конкурировать в самом массовом сегменте сельскохозяйственной техники, а "искать ниши, где мы могли бы дополнить существующие модели тракторов и иной техники тем, чего пока либо недостаточно, либо вообще не присутствует на рынке".