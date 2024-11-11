Посол Казахстана: Беларусь - удивительная страна с очень древней и интересной историей

Несмотря на то, что белорусы и жители Казахстана ездят в гости друг к другу, все равно не так активно, считает дипломат. "Есть куда стремиться и чего достигать, - уверен он. - Наше туристическое взаимодействие может реализоваться в совершенно разных форматах: этнографический туризм, экологический, медицинский, образовательный. И сейчас все эти направления будут очень активно развиваться".

"Вы знаете, я сам до приезда на нынешнюю свою работу в Минск считал, что я Беларусь неплохо знаю. Я в Минске, наверное, бывал раз 20 до этого в некоторых регионах, но когда стал постоянно жить здесь, я понял, что я не знал практически ничего, потому что Беларусь - удивительная страна с очень древней и интересной историей. Здесь огромное количество великолепных памятников архитектуры, культуры, соборов, костелов, других сооружений, замков, великолепная природа, очень интересная, много объектов, которые были бы интересны для посещения гражданам Казахстана".