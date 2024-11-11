ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Посол Казахстана: Беларусь - удивительная страна с очень древней и интересной историей

Посол Казахстана: Беларусь - удивительная страна с очень древней и интересной историей

Недавно подписано соглашение между Белорусским национальным агентством по туризму и компанией "Казахтуризм". Выйдет ли на новый уровень туризм, в программе "Актуальное интервью" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков.

Несмотря на то, что белорусы и жители Казахстана ездят в гости друг к другу,  все равно не так активно, считает дипломат. "Есть куда стремиться и чего достигать, - уверен он. - Наше туристическое взаимодействие может реализоваться в совершенно разных форматах:  этнографический туризм, экологический, медицинский, образовательный. И сейчас все эти направления будут очень активно развиваться".

Тимур Жаксылыков:

"Вы знаете, я сам до приезда на нынешнюю свою работу в Минск считал, что я Беларусь неплохо знаю. Я в Минске, наверное, бывал раз 20 до этого в некоторых регионах, но когда стал постоянно жить здесь, я понял, что я не знал практически ничего, потому что Беларусь - удивительная страна с очень древней и интересной историей. Здесь огромное количество великолепных памятников архитектуры, культуры, соборов, костелов, других сооружений, замков, великолепная природа, очень интересная, много объектов, которые были бы интересны для посещения гражданам Казахстана".

Актуальное интервью

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все