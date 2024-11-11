3.41 RUB
3.42 USD
3.56 EUR
ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаЗдоровьеПроисшествияРегионыКультураТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Посол Казахстана: Беларусь - удивительная страна с очень древней и интересной историей
Недавно подписано соглашение между Белорусским национальным агентством по туризму и компанией "Казахтуризм". Выйдет ли на новый уровень туризм, в программе "Актуальное интервью" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков.
Несмотря на то, что белорусы и жители Казахстана ездят в гости друг к другу, все равно не так активно, считает дипломат. "Есть куда стремиться и чего достигать, - уверен он. - Наше туристическое взаимодействие может реализоваться в совершенно разных форматах: этнографический туризм, экологический, медицинский, образовательный. И сейчас все эти направления будут очень активно развиваться".
Тимур Жаксылыков:
"Вы знаете, я сам до приезда на нынешнюю свою работу в Минск считал, что я Беларусь неплохо знаю. Я в Минске, наверное, бывал раз 20 до этого в некоторых регионах, но когда стал постоянно жить здесь, я понял, что я не знал практически ничего, потому что Беларусь - удивительная страна с очень древней и интересной историей. Здесь огромное количество великолепных памятников архитектуры, культуры, соборов, костелов, других сооружений, замков, великолепная природа, очень интересная, много объектов, которые были бы интересны для посещения гражданам Казахстана".
Президент
Все
Лукашенко отметил, что Россия готова поставлять в Германию газ
"Думаю, что пока десяток" - Лукашенко о том, сколько поставят в Беларусь комплексов "Орешник"
Пашинян предупредил Лукашенко, что Армения примет участие в следующем саммите ЕАЭС по видеосвязи
Лукашенко о саммите ЕАЭС: Дебаты были очень серьезные - от зарплаты до нефти и газа
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Гендиректор ВОЗ сообщил, что находится в безопасности после атаки Израиля на аэропорт в Сане
Глава ВОЗ был в аэропорту Саны в момент авиаудара ЦАХАЛ
Россию назвали главной угрозой - парламент Молдовы принял новую стратегию обороны
Бербок о Грузии: Мы приостановили проекты поддержки страны на сумму более 200 млн евро
Регионы
Все
Происшествия
Все