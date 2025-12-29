Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Позиции всех сторон пока еще очень далеки" - эксперт Шадров об урегулировании украинского конфликта

Несмотря на инициативы Трампа и его давление на Киев и ЕС, напряженность конфликта не снижается, ведь позиции сторон по-прежнему далеки друг от друга. Своим мнением поделился доцент Государственного университета "Дубна" Константин Шадров.

"Позиции всех сторон пока еще очень далеки, и здесь не просматривается такого варианта, вокруг которого можно было бы договориться, даже при всем том давлении, которое пытается осуществить Вашингтон, - считает он. - Слишком упирается Европа, слишком упирается Зеленский. А Зеленскому и европейским "ястребам" слишком выгодна война и в смысле заработков, и в смысле спасения своего политического багажа".

