Правоохранители фиксируют всплеск телефонных мошенников

Правоохранители фиксируют новый виток активности телефонных аферистов. Мошенники звонят под видом специалистов энергосбыта, предлагают бесплатно заменить счетчики. Чтобы это сделать, нужно лишь продиктовать адрес и паспортные данные. Безобидный разговор может обернуться финансовыми потерями. После этого разговора с жертвой связывается другой аферист, под видом следователя или милиционера и рассказывает, что абонент сообщил свои данные мошенникам. И теперь на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы не потерять деньги, нужно сотрудничать с человеком, который с вами общается.