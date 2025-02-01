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Правоохранители фиксируют всплеск телефонных мошенников
Правоохранители фиксируют новый виток активности телефонных аферистов. Мошенники звонят под видом специалистов энергосбыта, предлагают бесплатно заменить счетчики. Чтобы это сделать, нужно лишь продиктовать адрес и паспортные данные. Безобидный разговор может обернуться финансовыми потерями. После этого разговора с жертвой связывается другой аферист, под видом следователя или милиционера и рассказывает, что абонент сообщил свои данные мошенникам. И теперь на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы не потерять деньги, нужно сотрудничать с человеком, который с вами общается.
Практически ежедневно из разных точек Беларуси поступают заявления в милицию. Новый виток телефонного мошенничества направлен именно на пенсионеров. Как не попасться на уловку аферистов и есть ли шанс вернуть деньги? Большой репортаж смотрите сегодня в "Главном эфире" на "Беларусь 1".