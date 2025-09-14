Празднование Дня города в Минске прошло без происшествий

958 признаний столице и десятки праздничных локаций. Минск масштабно отметил День города.

Как сообщили в столичном ГУВД, празднование прошло спокойно. Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД. Чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения праздничных мероприятий не допущено.

Праздничный день был насыщенный: историческая реконструкция и фестиваль профессий, олимпийский день и мотопарад, гала-концерт и ночной салют. Точкой городского притяжения по традиции стал Дворец спорта. Днем там царил чемпионский дух и атмосфера спортивных состязаний, вечером развернулась программа для меломанов. Концерт "В ритме города" продлился почти 7 часов и завершился в полночь. В шаговой доступности был средневековый городок. Летопись белорусской столицы воссоздали более полутысячи участников.